За гроші працювали на ворога: двох мешканців Харківщини судитимуть за держзраду

Затриманні мешканці Вовчанська, що працювали на російські спецслужби. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Молодий чоловік та жінка збирали розташування українських військових у Вовчанську та Чугуївському районі та передавали цю інформацію через месенджери російським представникам. Їм може загрожувати довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали слідства

За даними слідства, у січні 2023 року двоє мешканців Вовчанська налагодили контакт з представником російських спецслужб і погодились працювати на ворога за грошову винагороду.

Молодик і жінка збирали інформацію про розташування у Вовчанську та Чугуївському районі українських військових та передавали ворогам через месенджер із вказівкою координат.

Переписка одного з поплічників ворога. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Крім того, молодик отримав ще і додаткове завдання щодо збору даних про розміщення фортифікаційних споруд — блокпостів на території м. Вовчанськ. Він виконав вороже завдання та передав всю інформацію російському представнику.

"Отриману інформацію ворог використовував у подальшому для наведення ударів по території району", — розповідають у прокуратурі.

Обох поплічників ворога викрили на початку квітня цього року. Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно молодика і жінки за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

За вказаний злочин передбачено покарання у виді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, що на Харківщині відправили за ґрати хлопця, який "зливав" данні про ЗСУ спецслужбам РФ. Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Також ми писали про те, що слідчі заочно повідомили про підозру мешканці Харківщини за фактом колаборантської діяльності. Під час захоплення російськими загарбниками м. Балаклія жінка добровільно пішла на співпрацю з окупантами.