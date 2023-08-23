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Мечтала о российском референдуме: на Харьковской области взяли под стражу коллаборантку

23 августа 2023 17:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Мечтала о российском референдуме: на Харьковщине взяли под стражу коллаборантку
Задержаная коллаборантка в зале суда. Фото: Харьковская областная прокуратура/ Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Суд взял под стражу под стражу женщину, которая организовывала "референдум" на территории Волчанской территориальной громады в Харьковской области. Ей грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Как рассказывают в прокуратуре, женщина работала помощником начальника территориального управления в рамках оккупационной администрации на территории Волчанского территориального общества Чугуевского района. От "председателя" этой псевдоадминистрации подозреваемая получила задание.

"Подозреваемая должна была проводить агитационную работу среди местных жителей по обязательному участию в проведении указанного незаконного референдума", — рассказывают правоохранители. 

Также женщина искала людей, готовых сотрудничать на так называемых избирательных участках, для организации "великого российского будущего".

Мечты женщины о российском "референдуме" на украинской земле не осуществились: правоохранители раскрыли деятельность этой женщины. В настоящее время по требованию прокуроров ей избрана мера пресечения в виде удержания под стоимость без возможности внесения залога до 16 сентября 2023 года включительно.

Напомним, что прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух жителей Харьковской области по факту коллаборационной деятельности. Один из них согласился трудоустроиться к созданной российскими захватчиками "Купянской железной дороге", второй — работал "помощником" руководителя управления при оккупантах.

Также мы писали о том, что двух жителей Харьковщины будут судить за госпредательство. Молодой мужчина и женщина собирали информацию о расположении украинских военных в Волчанске и Чугуевском районе и передавали ее через мессенджеры российским представителям.

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