На войне погиб корреспондент Новини.LIVE Богдан Затула

Богдан Затула. Фото: Новини.LIVE

В ходе массированного обстрела 26 августа погиб корреспондент Новини.LIVE Богдан Затула из Харькова. Мужчина встал на защиту Украины 31 июля. Похоронили журналиста на Аллее Славы в Харькове.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Смерть корреспондента Новини.LIVE

Богдан Затула присоединился к команде Новини.LIVE в мае 2024: освещал события в родном Харькове. Снимал последствия атак оккупантов, фиксируя военные преступления русской армии.

31 июля Богдана мобилизовали в ряды ВСУ. Журналист погиб во время мощных артиллерийских обстрелов 26 августа. Похоронили его на Аллее Славы в Харькове.

Редакция Новости.LIVE выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.