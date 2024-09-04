На войне погиб корреспондент Новини.LIVE Богдан Затула

На фронте погиб корреспондент Новини.LIVE из Харькова
4 сентября 2024 10:14
Богдан Затула. Фото: Новини.LIVE
В ходе массированного обстрела 26 августа погиб корреспондент Новини.LIVE Богдан Затула из Харькова. Мужчина встал на защиту Украины 31 июля. Похоронили журналиста на Аллее Славы в Харькове.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
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Богдан Затула присоединился к команде Новини.LIVE в мае 2024: освещал события в родном Харькове. Снимал последствия атак оккупантов, фиксируя военные преступления русской армии.
31 июля Богдана мобилизовали в ряды ВСУ. Журналист погиб во время мощных артиллерийских обстрелов 26 августа. Похоронили его на Аллее Славы в Харькове.
Редакция Новости.LIVE выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.
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