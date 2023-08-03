На Харкіщині двох експоліцейських чекає суд, через роботу на ворога

Правоохоронці біля будинку (фото ілюстративне). Фото: УНІАН

Прокуратура скерувала до суду справи двох поліцейських, які працювали на росіян під час окупації Харківщини. Один з них допомогав ворогу будувати "правоохоронну систему", інший працював у псевдополіції та "зливав" дані про учасників АТО та працівників СБУ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Будував "правоохоронну систему"

За даними слідства, експоліцейський під час окупації смт Шевченкове добровільно обійняв посаду "в. о. старшого слідчого слідчого відділу" у псевдоправоохоронному органі.



Згодом колаборант став працювати у фейковому "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области" на посаді "старшого дізнавача групи дізнання Пункту поліції № 2 (дислокація смт Шевченкове)".



"Щомісячно за віддану роботу на окупаційну владу обвинувачений отримував 60 тисяч російських рублів", — розповідають правоохоронці.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишнього чергового сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Фото експоліцейського, який пішов на співпрацю з окупантами. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

"Зливав" дані ворогу

Досудовим розслідуванням встановлено, що помічник чергового сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 Куп’янського РВП ГУНП в області під час окупації смт Шевченкове перейшов на бік ворога.



"Спочатку він патрулював селище, затримував осіб, здійснював прийом заяв та повідомлень про злочини, а також охороняв новостворену "поліцію", — розповідають у прокуратурі.



Згодом зрадник вже вирішив працевлаштуватись до так званого "Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області", для чого подав всі необхідні документи.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Фото експоліцейського, який пішов на співпрацю з окупантами. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Нагадаємо, що на Харківщині затримали чоловіка, який допомагав окупантам в розповсюдженні пропаганди.

Також ми писали про те, що у Харкові судитимуть чергового поплічника окупантів, який ховав пальне для російської техніки від української аеророзвідки. Чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.