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В Харьковской области двух экс-полицейских ждет суд, из-за работы на врага

3 августа 2023 17:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области двух эксполицейских ждет суд, из-за работы на врага
Стражи порядка дома (фото иллюстративное). Фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Прокуратура направила в суд дела двух полицейских, работавших на россиян во время оккупации Харьковщины. Один из них помогал врагу строить "правоохранительную систему", другой работал в псевдополиции и "сливал" данные об участниках АТО и работниках СБУ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Строил "правоохранительную систему"

По данным следствия, эксполицейский во время оккупации пгт Шевченково добровольно вступил в должность "и.о. старшего следственного следственного отдела" в псевдоправоохранительном органе.

Впоследствии коллаборант стал работать в фейковом "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области" в должности "старшего дознавателя группы дознания Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)".

"Ежемесячно за отданную работу на оккупационные власти обвиняемый получал 60 тысяч российских рублей", — рассказывают правоохранители.

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт относительно бывшего дежурного сектора реагирования патрульной полиции отдела полицейской деятельности №1 Купянского районного отдела полиции ГУНП в области по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Фото эксполицейского, пошедшего на сотрудничество с оккупантами. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
Фото экс-полицейского, пошедшего на сотрудничество с оккупантами. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

"Сливал" данные врагу

Досудебным расследованием установлено, что помощник дежурного сектора реагирования патрульной полиции отдела полицейской деятельности №1 Купянского РИН ГУНП в области во время оккупации пгт Шевченково перешел на сторону врага.

"Сначала он патрулировал поселок, задерживал лиц, осуществлял прием заявлений и сообщений о преступлениях, а также охранял созданную "полицию", — рассказывают в прокуратуре.

Впоследствии предатель уже решил трудоустроиться в так называемое "Управление внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области", для чего подал все необходимые документы.

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт по экс-полицейскому по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Фото экс-полицейского, пошедшего на сотрудничество с оккупантами. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Напомним, что в Харьковской области задержали мужчину, который помогал оккупантам в распространении пропаганды.

Также мы писали о том, что в Харькове будут судить очередного приспешника оккупантов, который прятал горючее для российской техники от украинской аэроразведки . Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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