В Харьковской области двух эксполицейских ждет суд, из-за работы на врага

В Харьковской области двух экс-полицейских ждет суд, из-за работы на врага
Прокуратура направила в суд дела двух полицейских, работавших на россиян во время оккупации Харьковщины. Один из них помогал врагу строить "правоохранительную систему", другой работал в псевдополиции и "сливал" данные об участниках АТО и работниках СБУ.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Строил "правоохранительную систему"
По данным следствия, эксполицейский во время оккупации пгт Шевченково добровольно вступил в должность "и.о. старшего следственного следственного отдела" в псевдоправоохранительном органе.
Впоследствии коллаборант стал работать в фейковом "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области" в должности "старшего дознавателя группы дознания Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)".
"Ежемесячно за отданную работу на оккупационные власти обвиняемый получал 60 тысяч российских рублей", — рассказывают правоохранители.
Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт относительно бывшего дежурного сектора реагирования патрульной полиции отдела полицейской деятельности №1 Купянского районного отдела полиции ГУНП в области по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
"Сливал" данные врагу
Досудебным расследованием установлено, что помощник дежурного сектора реагирования патрульной полиции отдела полицейской деятельности №1 Купянского РИН ГУНП в области во время оккупации пгт Шевченково перешел на сторону врага.
"Сначала он патрулировал поселок, задерживал лиц, осуществлял прием заявлений и сообщений о преступлениях, а также охранял созданную "полицию", — рассказывают в прокуратуре.
Впоследствии предатель уже решил трудоустроиться в так называемое "Управление внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области", для чего подал все необходимые документы.
Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт по экс-полицейскому по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Напомним, что в Харьковской области задержали мужчину, который помогал оккупантам в распространении пропаганды.
Также мы писали о том, что в Харькове будут судить очередного приспешника оккупантов, который прятал горючее для российской техники от украинской аэроразведки . Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.