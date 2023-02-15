На Харьковщине может появиться село Залужное

Новое название не имеет отношения к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному

Депутаты Харьковского областного совета поддержали инициативу жителей Нововолажской общины о переименовании села Ватутино в Залужное. Соответствующее решение было принято в ходе очередной XV сессии Харьковского облсовета VIII созыва.

Об этом сообщается на странице Харьковского облсовета в Facebook.

Почему переименовывается

"Деревня Нововодолажской громады отказывается от названия, которое является именем советского генерала", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что переименование населенного пункта Ватутино в Залужное поддержали 74 из 95 местных депутатов.

На первый взгляд кажется, что новое название — в честь главнокомандующего. Но на самом деле название расшифровывается как "за лугом".

Среди вариантов смены названия были следующие предложения: Десятка, Светлое, Берегиновка, Лесное, Зеленое, Героическое, Мирное, Гордеевка, Славянское, Калиновка, Калиновое, Радимировка, Зорянское, Миролюбовка.

Окончательное решение должна принять Верховная Рада, в которую местные депутаты должны направить соответствующее обращение.

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