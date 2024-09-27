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На Харківщині 3 ОШБр влаштувала пастку для окупантів — відео з фронту

27 вересня 2024 16:11
Галина Шподарева - редактор
На Харківщині 3 ОШБр загнала в посадку групу окупантів — відео ліквідації
Група окупантів на Харківщині. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Бійці Третьої штурмової бригади показали, як нищать окупантів у Харківській області, зачищаючи українську землю від загарбників. Військові РФ пересуваються територією під прицілом ЗСУ. 

Відео ударів з повітря по ворогу опубліковане в Telegram-каналі 3-ї ОШБр у п'ятницю, 27 вересня. 

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У Харківській області окупанти пересуваються під прицілами бійців Третьої штурмової. Як зазначили в бригаді, ворог бігає "швидко, але недовго". 

Так, групу російських солдатів загнали в посадку і підірвали, інших уразили на позиціях. По ще трьох рухомих цілях влучили на відкритій місцевості.  

"Коригували вогонь підрозділів і нищили бійці Батальйону безпілотних систем, а також підрозділ бригади Mosquitos і Revenge group з 1-го мехбату. Російських 200 і 300 багато не буває", — зазначили в Третій штурмовій. 

Нагадаємо, Третя штурмова бригада крок за кроком відтісняє російських загарбників з території Харківської області. В результаті злагоджених дій українські воїни завдали чергових важких втрат окупантам.

Також Новини.LIVE писали, що військові Третьої штурмової бригади знищили колони російських військ на Харківському напрямку. Бійці ліквідували танк і два бронетранспортери противника.

Харківська область війна в Україні ситуація на фронті втрати окупантів 3 ОШБр Третя штурмова бригада

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