На Харківщині 3 ОШБр загнала в посадку групу окупантів — відео ліквідації

Група окупантів на Харківщині. Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової бригади показали, як нищать окупантів у Харківській області, зачищаючи українську землю від загарбників. Військові РФ пересуваються територією під прицілом ЗСУ.

Відео ударів з повітря по ворогу опубліковане в Telegram-каналі 3-ї ОШБр у п'ятницю, 27 вересня.

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У Харківській області окупанти пересуваються під прицілами бійців Третьої штурмової. Як зазначили в бригаді, ворог бігає "швидко, але недовго".

Так, групу російських солдатів загнали в посадку і підірвали, інших уразили на позиціях. По ще трьох рухомих цілях влучили на відкритій місцевості.

"Коригували вогонь підрозділів і нищили бійці Батальйону безпілотних систем, а також підрозділ бригади Mosquitos і Revenge group з 1-го мехбату. Російських 200 і 300 багато не буває", — зазначили в Третій штурмовій.

Нагадаємо, Третя штурмова бригада крок за кроком відтісняє російських загарбників з території Харківської області. В результаті злагоджених дій українські воїни завдали чергових важких втрат окупантам.

Також Новини.LIVE писали, що військові Третьої штурмової бригади знищили колони російських військ на Харківському напрямку. Бійці ліквідували танк і два бронетранспортери противника.