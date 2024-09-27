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На Харьковщине 3 ОШБр устроила ловушку для оккупантов — видео с фронта

27 сентября 2024 16:11
Галина Шподарева - редактор
В Харьковской области 3 ОШБр загнала в посадку группу окупантов — видео ликвидации
Группа окупантов в Харьковской области. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как уничтожают оккупантов в Харьковской области, зачищая украинскую землю от захватчиков. Военные РФ передвигаются по территории под прицелом ВСУ. 

Видео ударов с воздуха по врагу опубликовано в Telegram-канале 3-й ОШБр в пятницу, 27 сентября.

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В Харьковской области оккупанты передвигаются под прицелами бойцов Третьей штурмовой. Как отметили в бригаде, враг бегает "быстро, но недолго".

Так, группу русских солдат загнали в посадку и взорвали, других поразили на позициях. По еще трем движимым целям попали на открытой местности.

"Корректировали огонь подразделений и уничтожали бойцы Батальона беспилотных систем, а также подразделение бригады Mosquitos и Revenge group из 1-го мехбата. Российских 200 и 300 много не бывает", — отметили в Третьей штурмовой.

Напомним, Третья штурмовая бригада шаг за шагом оттесняет российских захватчиков с территории Харьковской области. В результате слаженных действий украинские воины нанесли очередные тяжелые потери оккупантам.

Также Новини.LIVE писали, что военные Третьей штурмовой бригады уничтожили колонны российских войск на Харьковском направлении. Бойцы ликвидировали танк и два бронетранспортера противника.

Харьковская область война в Украине ситуация на фронте потери оккупантов 3 ОШБр Третья штурмова бригада

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