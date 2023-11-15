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На Харківщині автомобіль підірвався на вибухівці —є загиблі

15 листопада 2023 13:09
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині автомобіль підірвався на вибухівці —є загиблі
Фото з місця події. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Інцидент стався 14 листопада близько 14:40 поблизу села Григорівка на території Барвінківської територіальної громади. Один з чоловіків загинув на місці події, а іншого госпіталізували до місцевої лікарні.

Про це повідомляї Поліція Харківської області.

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Подробиці інциденту

Повідомлення про вибух автомобіля надійшло від старости села до відділення поліції №1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

"Попередньо встановлено, що двоє чоловіків знайшли чотири ручні гранати РГО, які перенесли в автомобіль "ВАЗ 2107". Боєприпаси здетонували", — розповідають правоохоронці. 

  • Фото з місця події. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Фото з місця події. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Фото з місця події. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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33-річний місцевий мешканець отримав смертельні травми, а 35-річний чоловік отримав тілесні ушкодження в результаті необережного поводження з гранатою.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з відміткою "нещасний випадок". Проводиться розслідування для встановлення всіх обставин події.

Мінна небезпека в регіоні 

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, розмінування області триває. Тільки за останню добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7,7 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що Харківщині через вибух невідомого предмету постраждав 51-річний чоловік

Також ми писали про те, що на деокупованій території Харківської області чоловік підірвався на боєприпасі, який залишився від росіян. Вибуховий пристрій здетонував у нього на подвір'ї.

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