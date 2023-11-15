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В Харьковской области автомобиль взорвался на взрывчатке — есть погибшие

15 ноября 2023 13:09
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области автомобиль взорвался на взрывчатке — есть погибшие
Фото с места происшествия. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Инцидент произошел 14 ноября около 14:40 вблизи села Григоровка на территории Барвенковской территориальной громады. Один из мужчин погиб на месте происшествия, а другой госпитализирован в местную больницу.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области.

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Подробности инцидента

Информацию о взрыве автомобиля поступило от старосты села в отделение полиции №1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что двое мужчин нашли четыре ручных гранаты РГО, которые перенесли в автомобиль "ВАЗ 2107". Боеприпасы сдетонировали", — рассказывают правоохранители.

  • Фото с места происшествия. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Фото с места происшествия. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Фото с места происшествия. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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33-летний местный житель получил смертельные травмы, а 35-летний мужчина получил телесные повреждения в результате неосторожного обращения с гранатой.

По данному факту следователи открыли уголовное производство с отметкой "несчастный случай". Проводится расследование по установлению всех обстоятельств происшествия.

Минная опасность в регионе

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, разминирование области продолжается. Только за последние сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 7,7 га территории и обезвредили 86 взрывоопасных предметов.

Напомним, что Харьковщине из-за взрыва неизвестного предмета пострадал 51-летний мужчина.

Также мы писали о том, что на деоккупированной территории Харьковской области мужчина взорвался на оставшемся от россиян боеприпасе. Взрывное устройство сдетонировало у него во дворе.

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