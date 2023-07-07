На Харківщині без світла залишаються 83 населені пункти: як іде відновлення електропостачання

Фахівці Харківобленерго відновлюють електропостачання. Фото: пресслужба АТ "Харківобленерго"

У Харківській області з 450-ти населених пунктів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій, без світла залишаються 83. Більшість з них — прифронтові, тому енергетики не мають до них доступу.

Про це повідомляє АТ "Харківобленерго".

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Відновлення електропостачання

Наразі енергетики не можуть провести відновлювальні роботи у таких населених пунктах:

Стрілеча та Глибоке у Липецькій громаді;

Гур’їв Козачок та Сотницький Козачок у Золочівській громаді;

Вовчанська та Борівська громади;

Куп’янськ та села навколо нього аж до Дворічанської громади.

"Це такі населені пункти, як Стрілеча та Глибоке у Липецькій громаді, Гур'їв Козачок та Сотницький Козачок у Золочівській громаді, Вовчанська та Борівська громади, Куп'янськ та села навколо нього аж до Дворічанської громади. Щодо Вовчанська - там щоденні обстріли. Незважаючи на це, ми все одно намагаємося відновлювати пошкоджені мережі у періоди затишшя", — зазначив заступник технічного директора АТ "Харківобленерго" Олександр Кишинський.

Як розповідають у "Харківобленерго", ще одна серйозна проблема — це щільна замінованість територій. Наприклад, на розмінування ліній електропередачі поблизу населених пунктів Гракове та Мосьпанове (Чугуївський район) знадобився цілий рік.

"В Ізюмській громаді у нас без напруги 21 населений пункт. Там лінії ідуть полями та лісами. Для повного розмінування потрібна спецтехніка. Є і такі села, як Кам'янка, де немає жодного вцілілого будинку і повністю знищена інфраструктура. Відновлення електропостачання тут поки що не на часі", — розповідає Кишинський.

Наразі швидкість ремонтних робіт в населених пунктах залежить від багатьох чинників: розташування та військової ситуації, дозволу саперів, наявності жителів, обсягу пошкоджень

"Наприклад, Балаклія. Електропостачання в місті ми відновили вже через три тижні після звільнення. А є село Руська Лозова у Дергачівській громаді, де ми працюємо четвертий місяць. Тут пошкоджено 80% жилого фонду. Лінії електропередачі 0,4 кВ зруйновані повністю. Ми не знайшли тут жодної вцілілої опори. Зараз ми вже замінили 348 стійок із необхідних 546. Думаю, на завершення робіт знадобиться ще не менше місяця", — розповів Олександр Кишинський.

Нагадаємо, що фахівці "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селі Верхній Салтів Чугуївського району. Відновлювати електропостачання було складно через щільну замінованість, а також непросту військову ситуацію.

Також ми писали про те, що під час ремонту лінії електропередач між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району сапери знешкодили 250 ворожих протитанкових мін на ділянці протяжністю 300 метрів — це рекордна кількість вибухонебезпечних предметів за весь період розмінування територій ЛЕП.