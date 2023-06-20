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Харківські енергетики підключили до електромережі ще одне деокуповане село

20 червня 2023 16:18
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харківські енергетики підключили до електромережі ще одне деокуповане село
Фахівці Харківобленерго відновлюють електропостачання. Фото: пресслужба АТ "Харківобленерго"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Фахівці АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у деокупованому селі Веселе Харківського району. Відсьогодні 549 мешканців мають світло в оселях.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Харківобленерго".

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Відновлення електропостачання

Цей населений пункт через масштабні руйнування, завдані ворогом, був знеструмлений з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

"Щоб повернути світло жителям Веселого, ми відремонтували 10 трансформаторних підстанцій, замінили три силових трансформатори, близько 10 км високовольтної лінії 10 кВ та 20 км ПЛ 0,4 кВ", — зазначається у повідомленні. 

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Фахівці Харківобленерго відновлюють електропостачання. Фото: пресслужба АТ "Харківобленерго"

Роботи з відновлення електропостачання у цьому населеному пункті почались ще на початку місяця. Аби подати напругу до Веселого, саперам довелося розмінувати лінії електропередач, зокрема і від протипіхотних мін типу "Пелюстка". Лише після цього електрики отримали можливість відновити приблизно 100 прогонів високовольтної лінії та підстанції.

Нагадаємо, що наразі електрику у Харківській області відновлено для близько 90% споживачів. Без електрики залишається 85 населених пунктів, що перебувають у 5-км зоні від кордону з РФ та лінії фронту. 

Також ми писали про те, що енергетики на Харківщині повернули світло у село, яке рік було без електрики. Через знищення ворогом майже 80% електромереж жителі цього села не мали електрики більше року.

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