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На Харьковщине без света остаются 83 населенных пункта: как идет возобновление электроснабжения

7 июля 2023 15:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харьковщине без света остаются 83 населенных пункта: как идет возобновление электроснабжения
Специалисты Харьковоблэнерго возобновляют электроснабжение. Фото: пресс-служба АО "Харьковоблэнерго"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харьковской области из 450-ти населенных пунктов, обесточенных в результате боевых действий, без света остаются 83. Большинство из них — прифронтовые, поэтому энергетики не имеют к ним доступа.

Об этом сообщает АО "Харьковоблэнерго".

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Восстановление электроснабжения

Пока энергетики не могут провести восстановительные работы в таких населенных пунктах:

  • Стрелка и Глубокое в Липецкой общине;
  • Гурьев Казачок и Сотницкий Казачок в Золочевской общине;
  • Волчанская и Боровская общины;
  • Купянск и села вокруг него вплоть до Дворичанского общества.

"Это такие населенные пункты, как Стрелеча и Глубокое в Липецкой общине, Гурьев Казачок и Сотницкий Казачок в Золочевской общине, Волчанская и Боровская общины, Купянск и села вокруг него вплоть до Дворичанского общества. Что касается Волчанского - там ежедневные обстрелы. на это мы все равно пытаемся восстанавливать поврежденные сети в периоды затишья", — отметил заместитель технического директора АО "Харьковоблэнерго" Александр Кишинский.

Как рассказывают в "Харьковоблэнерго", еще одна серьезная проблема - это плотная заминированность территорий. К примеру, на разминирование линий электропередачи вблизи населенных пунктов Граково и Мосьпаново (Чугуевский район) ушел круглый год.

"В Изюмской общине у нас без напряжения 21 населенный пункт. Там линии идут по полям и лесам. Для полного разминирования нужна спецтехника. Есть и такие села, как Каменка, где нет ни одного уцелевшего дома и полностью уничтожена инфраструктура. Восстановление электроснабжения здесь пока не ко времени", — рассказывает Кишинский.

Теперь скорость ремонтных работ в населенных пунктах зависит от многих факторов: расположения и военной ситуации, разрешения саперов, наличия жителей, объема повреждений

"Например, Балаклея. Электроснабжение в городе мы возобновили уже через три недели после увольнения. А есть село Русская Лозовая в Дергачевской общине, где мы работаем четвертый месяц. Здесь повреждено 80% жилого фонда. Линии электропередачи 0,4 кВ разрушены полностью. Мы не нашли здесь ни одной уцелевшей опоры. Сейчас мы уже заменили 348 стоек из необходимых 546. Думаю, в завершение работ понадобится еще не меньше месяца", — рассказал Александр Кишинский.

Напомним, что специалисты "Харьковоблэнерго" полностью возобновили электроснабжение в селе Верхний Салтов Чугуевского района. Возобновлять электроснабжение было сложно из-за плотной заминированности, а также непростой военной ситуации.

Также мы писали о том, что во время ремонта линии электропередач между селами Граково и Мосьпаново Чугуевского района саперы обезвредили 250 вражеских противотанковых мин на участке 300 метров — это рекордное количество взрывоопасных предметов за весь период разминирования территорий ЛЭП.

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