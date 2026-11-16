Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Фото: facebook.com/synegubov.official

В Близнюках Харьковской области строят подземную больницу. Ее стоимость составляет 200 миллионов гривен. Медицинское учреждение будет иметь автономное тепло-, водо- и электроснабжение.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Строительство подземной больницы в Харьковской области

"Если мы говорим об уровне органов местного самоуправления, например, в отношении областных больниц, это наша главная ответственность, это наша инициатива, это наши проекты, которые мы реализуем. То есть, такой уровень в Близнюках свидетельствует, прежде всего, об инициативности главы общины", — отметил Синегубов.

По его словам, это не только бомбоубежище, но и больница, где будут проводиться реабилитация, диагностика, будет хирургический блок, реанимационные койки и все остальное. Кроме того, речь идет о полной автономии в отношении отопления, водоснабжения и электроснабжения.

Синегубов рассказал, что проект начинался с элементарного ремонта подвального помещения стоимостью примерно до 20 миллионов.

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"Сейчас этот проект уже превышает 200 миллионов, потому что он разросся. Это совсем другое строительство, фактически другой уровень. Это строительство с нуля", — добавил он.

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