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Синєгубов розповів, що росіяни стали менше обстрілювати Харків

13 червня 2024 18:19
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Кількість обстрілів Харкова з С-300 значно зменшилася — Синєгубов
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що кількість російських обстрілів міста з застосуванням систем С-300 значно зменшилася. Проте він застеріг, що загроза обстрілів все ще залишається.

Про це він розповів в ефірі телемарафону у четвер, 13 червня.

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Синєгубов зазначив, що раніше місто регулярно піддавалося нічним та денним обстрілам з систем С-300, але тепер таких ударів стало значно менше.

"Те, що менше застосовуються С-300 — це однозначно, це відчувають усі харків’яни. Ворог щоночі та вдень завдавав ударів з С-300, та ми наразі констатуємо, що таких обстрілів стало значно менше", — заявив голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, росіяни продовжують бити по Харківській області за допомогою артилерії, дронів-камікадзе, балістики та авіабомб. За минулу добу було пошкоджено цивільне майно та госпіталізовано людей, які отримали травми після вибухів.

Раніше ми писали, що у Харкові та області 11 червня внаслідок ворожих обстрілів загинули чотири мирні мешканці. Ще кілька десятків людей отримали поранення різного ступеня. 

Харків
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війна
Україна
обстріли
Олег Синєгубов
Харківська область

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