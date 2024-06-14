Враг обстрелял Харьковскую область

Разрушенный обстрелом частный дом. Фото: Харьковская прокуратура

В Харьковской области войска Российской Федерации ударили по селу в Изюмском районе. В результате пострадали двое мирных жителей.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в пятницу, 14 июня.

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В четверг, 14 июня, примерно в 15:00 российские захватчики нанесли авиаудар по селу Богуславка Изюмского района.

В результате произошло прямое попадание в жилой дом. Под завалами оказались муж и его жена. Обоим потерпевшим 46 лет.

Спасатели извлекли их, у пострадавших ранения. Им оказывается вся необходимая помощь.

Также в селе повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Сотрудники прокуратуры и жительница села. Фото: Харьковская прокуратура

Разрушенный обстрелом дом. Фото: Харьковская прокуратура

Сотрудники прокуратуры на месте обстрела. Фото: Харьковская прокуратура

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что количество российских обстрелов города с применением систем С-300 значительно уменьшилось. Однако он предостерег, что угроза обстрелов все еще остается.

Напомним, 13 июня в прифронтовом Харькове саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования в очередной раз изъяли смертельно опасную планирующую авиационную бомбу УМПБ Д-30СН.