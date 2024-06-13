Обстріли Харкова — знайдено авіабомбу

У Харкові сапери виявили надпотужну авіабомбу, які росіяни випустили по місту
У прифронтовому Харкові сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування черговий раз вилучили смертельно небезпечну плануючу авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН. Ця надпотужна зброя була випущена російськими загарбниками по приватному сектору міста.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у четвер, 13 червня.
У Харкові виявили потужну бомбу
Співробітники ДСНС України знайшли і знешкодили потужну російську авіабомбу УМПБ Д-30СН у прифронтовій зоні Харкова.
Це одна з надпотужних бомб, які зараз російські загарбники скидають на місто. Завдки злагодженим діям саперів ніхто не постраждав.
Раніше ми повідомляли, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що кількість російських обстрілів міста з застосуванням систем С-300 значно зменшилася. Проте він застеріг, що загроза обстрілів все ще залишається.
Нагадуємо, що росіяни продовжують бити по Харківській області за допомогою артилерії, дронів-камікадзе, балістики та авіабомб. За минулу добу було пошкоджено цивільне майно та госпіталізовано людей, які отримали травми після вибухів.
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