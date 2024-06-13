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У Харкові сапери виявили надпотужну авіабомбу, які росіяни випустили по місту

13 червня 2024 20:18
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Обстріли Харкова — знайдено авіабомбу
Співробітник ДСНС біля виявленої російської авіабомби. Фото: ДСНС
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У прифронтовому Харкові сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування черговий раз вилучили смертельно небезпечну плануючу авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН. Ця надпотужна зброя була випущена російськими загарбниками по приватному сектору міста.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у четвер, 13 червня.

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Співробітники ДСНС України знайшли і знешкодили потужну російську авіабомбу УМПБ Д-30СН у прифронтовій зоні Харкова.

Це одна з надпотужних бомб, які зараз російські загарбники скидають на місто. Завдки злагодженим діям саперів ніхто не постраждав.

у Харкові знайшли бомбу
Сапер знешкоджує авіаційну бомбу. Фото: ДСНС
у Харкові виявили бомбу
Співробітники ДСНС на місці виявлення авіабомби. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що кількість російських обстрілів міста з застосуванням систем С-300 значно зменшилася. Проте він застеріг, що загроза обстрілів все ще залишається.

Нагадуємо, що росіяни продовжують бити по Харківській області за допомогою артилерії, дронів-камікадзе, балістики та авіабомб. За минулу добу було пошкоджено цивільне майно та госпіталізовано людей, які отримали травми після вибухів.

Україна
Харків
авіабомба
ДСНС
обстріли
війна

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