Обстріли Харкова — знайдено авіабомбу

Співробітник ДСНС біля виявленої російської авіабомби. Фото: ДСНС

У прифронтовому Харкові сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування черговий раз вилучили смертельно небезпечну плануючу авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН. Ця надпотужна зброя була випущена російськими загарбниками по приватному сектору міста.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у четвер, 13 червня.

Читайте також:

У Харкові виявили потужну бомбу

Співробітники ДСНС України знайшли і знешкодили потужну російську авіабомбу УМПБ Д-30СН у прифронтовій зоні Харкова.

Це одна з надпотужних бомб, які зараз російські загарбники скидають на місто. Завдки злагодженим діям саперів ніхто не постраждав.

Сапер знешкоджує авіаційну бомбу. Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС на місці виявлення авіабомби. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що кількість російських обстрілів міста з застосуванням систем С-300 значно зменшилася. Проте він застеріг, що загроза обстрілів все ще залишається.

Нагадуємо, що росіяни продовжують бити по Харківській області за допомогою артилерії, дронів-камікадзе, балістики та авіабомб. За минулу добу було пошкоджено цивільне майно та госпіталізовано людей, які отримали травми після вибухів.