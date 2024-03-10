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На Харківщині було чутно вибухи — внаслідок удару по регіону загинув чоловік

10 березня 2024 11:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Харківщині було чутно вибухи — внаслідок удару по регіону загинув чоловік
Пожежа, яка виникла внаслідок обстрілу. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські війська здійснили масований обстріл Харківщини протягом доби. Від ворожих атак загинув 74-річний місцевий мешканець. Загарбники також розтрощили житло цивільних громадян.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram в неділю, 10 березня.

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Ворожі обстріли Харківщини за добу

Окупанти атакували населені пункти Харківщини з авіації та артилерії. У Волохівці в гаражі загинув чоловік внаслідок російської атаки. Також в селі пошкоджено будинок та господарські споруди. 

В Одноробівці стався артилерійський обстріл. В селі зазнали пошкоджень три приватних будинки. Також під артилерійським вогнем опинився Вовчанськ. В населеному пункті зазнали ушкоджені житлові будинки та ще один зруйновано вщент. Також виникла пожежа в торговельному павільйоні.

Зруйнований будинок
Зруйнований будинок. Фото: Нацполіція
Вирва, утворена внаслідок обстрілу
Вирва, утворена внаслідок обстрілу. Фото: Нацполіція
Руйнування біля будинку
Руйнування біля будинку. Фото: Нацполіція

Інші обстріли населених пунктів на Харківщині:

  • Ворог обстріляв Липці з артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурний об’єкт.
  • Загарбники вдарили по Вовчанським Хуторам з артилерії. Пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, техніка. 
  • Внаслідок обстрілу росіянами Караїчного зруйновано приватний будинок. 
  • Внаслідок артобстрілу калібром 203 мм 2С7 "Піон" Колісниківки пошкоджено господарчі споруди, приватний будинок. 
  • Внаслідок артобстрілу калібром 152 мм, РСЗВ "Смерч" Нечволодівки пошкоджено інфраструктурні об’єкти, приватні домоволодіння.
  • У Богодухові пошкоджений приватний сектор, господарчі споруди.
Вирва, утворена внаслідок обстрілу
Вирва, утворена внаслідок обстрілу. Фото: Нацполіція
Зруйнований будинок
Зруйнований будинок. Фото: Нацполіція
Палає авто
Палає авто. Фото: Нацполіція

Евакуація цивільного населення на Харківщині

У поліції вказали, що на Харківщині триває евакуація місцевого населення до більш безпечних регіонів.

З Куп'янська 9 березня вдалося евакуювати одну жінку та з Ківшарівки двох дітей, одну жінку, одного чоловіка.

Зруйнований будинок
Зруйнований будинок. Фото: Нацполіція
Рештки зброї росіян
Рештки зброї росіян. Фото: Нацполіція
Скриншот допису поліції
Скриншот допису поліції
Скриншот допису поліції
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, за минулу добу росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли 18 населених пунктів Харківщини. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

Також ми писали, що в Харківській ОВА оголосили примусову та обов'язкову евакуацію з 18 населених пунктів на Куп’янському напрямку.

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Харків
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