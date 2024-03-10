На Харьковщине были слышны взрывы — в результате удара по региону погиб мужчина

Пожар, возникший в результате обстрела. Фото: Нацполиция

Российские войска осуществили массированный обстрел Харьковщины в течение суток. От вражеских атак погиб 74-летний местный житель. Захватчики также разбили жилье гражданских граждан.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram в воскресенье, 10 марта.

Читайте также:

Вражеские обстрелы Харьковщины за сутки

Оккупанты атаковали населенные пункты Харьковщины из авиации и артиллерии. В Волоховке в гараже погиб мужчина в результате российской атаки. Также в селе повреждены дом и хозяйственные постройки.

В Одноробовке произошел артиллерийский обстрел. В селе получили повреждения три частных дома. Также под артиллерийским огнем оказался Волчанск. В населенном пункте получили поврежденные жилые дома и еще один разрушен до основания. Также возник пожар в торговом павильоне.

Разрушенный дом. Фото: Нацполиция

Воронка, образованная в результате обстрела. Фото: Нацполиция

Разрушение возле дома. Фото: Нацполиция

Другие обстрелы населенных пунктов в Харьковской области:

Враг обстрелял Липцы из артиллерии. В результате атаки поврежден инфраструктурный объект.

Захватчики ударили по Волчанским Хуторам из артиллерии. Повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, техника.

В результате обстрела россиянами Караичного разрушен частный дом.

В результате артобстрела калибром 203 мм 2С7 "Пион" Колисниковки повреждены хозяйственные постройки, частный дом.

В результате артобстрела калибром 152 мм, РСЗО "Смерч" Нечволодовки повреждены инфраструктурные объекты, частные домовладения.

В Богодухове поврежден частный сектор, хозяйственные постройки.

Воронка, образованная в результате обстрела. Фото: Нацполиция

Разрушенный дом. Фото: Нацполиция

Пылает авто. Фото: Нацполиция

Эвакуация гражданского населения в Харьковской области

В полиции отметили, что в Харьковской области продолжается эвакуация местного населения в более безопасные регионы.

Из Купянска 9 марта удалось эвакуировать одну женщину и из Ковшаровки двоих детей, одну женщину, одного мужчину.

Разрушенный дом. Фото: Нацполиция

Остатки оружия русских. Фото: Нацполиция

Скриншот поста полиции

Скриншот поста полиции

Напомним, за минувшие сутки россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы 18 населенных пунктов Харьковщины. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Также мы писали, что в Харьковской ОВА объявили принудительную и обязательную эвакуацию из 18 населенных пунктов на Купянском направлении.