На Харьковщине были слышны взрывы — в результате удара по региону погиб мужчина
Российские войска осуществили массированный обстрел Харьковщины в течение суток. От вражеских атак погиб 74-летний местный житель. Захватчики также разбили жилье гражданских граждан.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram в воскресенье, 10 марта.
Вражеские обстрелы Харьковщины за сутки
Оккупанты атаковали населенные пункты Харьковщины из авиации и артиллерии. В Волоховке в гараже погиб мужчина в результате российской атаки. Также в селе повреждены дом и хозяйственные постройки.
В Одноробовке произошел артиллерийский обстрел. В селе получили повреждения три частных дома. Также под артиллерийским огнем оказался Волчанск. В населенном пункте получили поврежденные жилые дома и еще один разрушен до основания. Также возник пожар в торговом павильоне.
Другие обстрелы населенных пунктов в Харьковской области:
- Враг обстрелял Липцы из артиллерии. В результате атаки поврежден инфраструктурный объект.
- Захватчики ударили по Волчанским Хуторам из артиллерии. Повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, техника.
- В результате обстрела россиянами Караичного разрушен частный дом.
- В результате артобстрела калибром 203 мм 2С7 "Пион" Колисниковки повреждены хозяйственные постройки, частный дом.
- В результате артобстрела калибром 152 мм, РСЗО "Смерч" Нечволодовки повреждены инфраструктурные объекты, частные домовладения.
- В Богодухове поврежден частный сектор, хозяйственные постройки.
Эвакуация гражданского населения в Харьковской области
В полиции отметили, что в Харьковской области продолжается эвакуация местного населения в более безопасные регионы.
Из Купянска 9 марта удалось эвакуировать одну женщину и из Ковшаровки двоих детей, одну женщину, одного мужчину.
Напомним, за минувшие сутки россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы 18 населенных пунктов Харьковщины. В результате вражеской атаки погибли два человека.
Также мы писали, что в Харьковской ОВА объявили принудительную и обязательную эвакуацию из 18 населенных пунктов на Купянском направлении.
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