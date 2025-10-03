На Харківщині атака дронами знищила ферму — загинули 13 тисяч свиней

Руїни ферми. Фото: ДСНС

На Харківщині внаслідок ворожої російської атаки дронами-камікадзе було знищене велике сільськогосподарське підприємство у Нововодолазькій громаді. У результаті удару та пожежі загинули близько 13 тисяч свиней.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.

Вогонь охопив одразу вісім будівель для утримання тварин загальною площею понад 13,6 тис. кв. м. Також постраждав один зі співробітників підприємства.

Свиноферма. Фото: ДСНС

Пожежа. Фото: ДСНС

Рятувальники оглядають місце пожежі.Фото: ДСНС

Руїни ферми. Фото: ДСНС

Рятувальник виявив запчастини від дрона.Фото: ДСНС 1 / 5









До ліквідації наслідків були залучені 32 рятувальники та дев'ять одиниць техніки, серед яких підрозділи піротехніків та офіцер-рятувальник громади.

Загиблі тварини. Фото: ДСНС

Вогнеборці працювали над тим, щоб локалізувати та загасити масштабну пожежу.

Нагадаємо, вчора, 2 жовтня, стало відомо про загиблу людину та поранених внаслідок російської атаки на Харківську область.

Додамо, що російські атаки на фермерські господарства та аграріїв — непоодинокі випадки. У вересні в Сумській області російські війська атакували фермерів під час збору врожаю.