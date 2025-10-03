На Харківщині атака дронами знищила ферму — загинули 13 тисяч свиней

На Харківщині через атаку дрона загинули тисячі тварин на фермі
На Харківщині внаслідок ворожої російської атаки дронами-камікадзе було знищене велике сільськогосподарське підприємство у Нововодолазькій громаді. У результаті удару та пожежі загинули близько 13 тисяч свиней.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
На Харківщині загинуло поголів'я свиней від удару дрона
Вогонь охопив одразу вісім будівель для утримання тварин загальною площею понад 13,6 тис. кв. м. Також постраждав один зі співробітників підприємства.
Свиноферма. Фото: ДСНС
Пожежа. Фото: ДСНС
Рятувальники оглядають місце пожежі.Фото: ДСНС
Руїни ферми. Фото: ДСНС
Рятувальник виявив запчастини від дрона.Фото: ДСНС
До ліквідації наслідків були залучені 32 рятувальники та дев'ять одиниць техніки, серед яких підрозділи піротехніків та офіцер-рятувальник громади.
Вогнеборці працювали над тим, щоб локалізувати та загасити масштабну пожежу.
Нагадаємо, вчора, 2 жовтня, стало відомо про загиблу людину та поранених внаслідок російської атаки на Харківську область.
Додамо, що російські атаки на фермерські господарства та аграріїв — непоодинокі випадки. У вересні в Сумській області російські війська атакували фермерів під час збору врожаю.
