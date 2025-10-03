На Харьковщине атака дронами уничтожила ферму — погибли 13 тысяч свиней

На Харьковщине из-за атаки дрона погибли тысячи животных на ферме
На Харьковщине в результате вражеской российской атаки дронами-камикадзе было уничтожено крупное сельскохозяйственное предприятие в Нововодолажской громаде. В результате удара и пожара погибли около 13 тысяч свиней.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковщины.
На Харьковщине погибло поголовье свиней от удара дрона
Огонь охватил сразу восемь зданий для содержания животных общей площадью более 13,6 тыс. кв. м. Также пострадал один из сотрудников предприятия.
-
Свиноферма. Фото: ГСЧС
-
Пожар. Фото: ГСЧС
-
Спасатели осматривают место пожара: ГСЧС
-
Руины фермы. Фото: ГСЧС
-
Спасатель обнаружил запчасти от дрона.Фото: ГСЧС
К ликвидации последствий были привлечены 32 спасателя и девять единиц техники, среди которых подразделения пиротехников и офицер-спасатель громады.
Пожарные работали над тем, чтобы локализовать и потушить масштабный пожар.
Напомним, вчера, 2 октября, стало известно о погибшем человеке и раненых в результате российской атаки на Харьковскую область.
Добавим, что российские атаки на фермерские хозяйства и аграриев — не единичные случаи. В сентябре в Сумской области российские войска атаковали фермеров во время сбора урожая.
