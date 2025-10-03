Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине из-за атаки дрона погибли тысячи животных на ферме

На Харьковщине из-за атаки дрона погибли тысячи животных на ферме

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 10:59
На Харьковщине атака дронами уничтожила ферму — погибли 13 тысяч свиней
Руины фермы. Фото: ГСЧС

На Харьковщине в результате вражеской российской атаки дронами-камикадзе было уничтожено крупное сельскохозяйственное предприятие в Нововодолажской громаде. В результате удара и пожара погибли около 13 тысяч свиней.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковщины.

Реклама
Читайте также:

На Харьковщине погибло поголовье свиней от удара дрона

Огонь охватил сразу восемь зданий для содержания животных общей площадью более 13,6 тыс. кв. м. Также пострадал один из сотрудников предприятия.

  • На Харьковщине из-за атаки дрона погибли тысячи животных на ферме - фото 1
    Свиноферма. Фото: ГСЧС
  • На Харьковщине из-за атаки дрона погибли тысячи животных на ферме - фото 2
    Пожар. Фото: ГСЧС
  • На Харьковщине из-за атаки дрона погибли тысячи животных на ферме - фото 3
    Спасатели осматривают место пожара: ГСЧС
  • На Харьковщине из-за атаки дрона погибли тысячи животных на ферме - фото 4
    Руины фермы. Фото: ГСЧС
  • На Харьковщине из-за атаки дрона погибли тысячи животных на ферме - фото 5
    Спасатель обнаружил запчасти от дрона.Фото: ГСЧС
1 / 5
  • На Харьковщине из-за атаки дрона погибли тысячи животных на ферме - фото 1
  • На Харьковщине из-за атаки дрона погибли тысячи животных на ферме - фото 2
  • На Харьковщине из-за атаки дрона погибли тысячи животных на ферме - фото 3
  • На Харьковщине из-за атаки дрона погибли тысячи животных на ферме - фото 4
  • На Харьковщине из-за атаки дрона погибли тысячи животных на ферме - фото 5

К ликвидации последствий были привлечены 32 спасателя и девять единиц техники, среди которых подразделения пиротехников и офицер-спасатель громады.

Свиноферма в Харківській області
Погибшие животные. Фото: ГСЧС

Пожарные работали над тем, чтобы локализовать и потушить масштабный пожар.

Напомним, вчера, 2 октября, стало известно о погибшем человеке и раненых в результате российской атаки на Харьковскую область.

Добавим, что российские атаки на фермерские хозяйства и аграриев — не единичные случаи. В сентябре в Сумской области российские войска атаковали фермеров во время сбора урожая.

российские войска животные Харьковская область обстрелы фермеры дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации