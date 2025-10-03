На Харьковщине атака дронами уничтожила ферму — погибли 13 тысяч свиней

Руины фермы. Фото: ГСЧС

На Харьковщине в результате вражеской российской атаки дронами-камикадзе было уничтожено крупное сельскохозяйственное предприятие в Нововодолажской громаде. В результате удара и пожара погибли около 13 тысяч свиней.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковщины.

Реклама

Читайте также:

На Харьковщине погибло поголовье свиней от удара дрона

Огонь охватил сразу восемь зданий для содержания животных общей площадью более 13,6 тыс. кв. м. Также пострадал один из сотрудников предприятия.

Свиноферма. Фото: ГСЧС

Пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели осматривают место пожара: ГСЧС

Руины фермы. Фото: ГСЧС

Спасатель обнаружил запчасти от дрона.Фото: ГСЧС 1 / 5









К ликвидации последствий были привлечены 32 спасателя и девять единиц техники, среди которых подразделения пиротехников и офицер-спасатель громады.

Погибшие животные. Фото: ГСЧС

Пожарные работали над тем, чтобы локализовать и потушить масштабный пожар.

Напомним, вчера, 2 октября, стало известно о погибшем человеке и раненых в результате российской атаки на Харьковскую область.

Добавим, что российские атаки на фермерские хозяйства и аграриев — не единичные случаи. В сентябре в Сумской области российские войска атаковали фермеров во время сбора урожая.