На Харківщині через ДТП постраждало семеро людей, серед них — дитина

Наслідки ДТП. Фото: поліція Харківської області

У неділю, 14 січня, на Харківщині сталася масштабна ДТП на трасі Харків — Суми. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали семеро людей, серед яких є дитина.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Повідомляється, що увечері 14 січня на виїзді з міста Богодухів зіткнулися автомобілі Chevrolet та "ВАЗ-2108". Попередньо відомо, що 44-річний водій другого транспортного засобу виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення з іншим під кермуванням 41-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП постраждали водій Chevrolet, його 42-річна дружина та 12-річна донька. Водій "ВАЗ" та троє його пасажирів також отримали тілесні ушкодження.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Наслідки ДТП. Фото: поліція Харківської області

Наслідки ДТП. Фото: поліція Харківської області

Нагадаємо, нещодавно у Харкові сталася потрійна ДТП. На місці події працювали два відділення рятувальників, є постраждалі.

Також на Харківщини судили чоловіка, який у нетверезому стані сів за кермо автомобіля й спричинив смертельну ДТП. Тоді внаслідок автопригоди загинув його товариш.