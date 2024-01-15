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На Харківщині через ДТП постраждало семеро людей, серед них — дитина

15 січня 2024 12:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині через ДТП постраждало семеро людей, серед них — дитина
Наслідки ДТП. Фото: поліція Харківської області
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У неділю, 14 січня, на Харківщині сталася масштабна ДТП на трасі Харків — Суми. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали семеро людей, серед яких є дитина. 

Про це повідомляє поліція Харківської області

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Повідомляється, що увечері 14 січня на виїзді з міста Богодухів зіткнулися автомобілі Chevrolet та "ВАЗ-2108". Попередньо відомо, що 44-річний водій другого транспортного засобу виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення з іншим під кермуванням 41-річного чоловіка. 

Внаслідок ДТП постраждали водій Chevrolet, його 42-річна дружина та 12-річна донька. Водій "ВАЗ" та троє його пасажирів також отримали тілесні ушкодження. 

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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Наслідки ДТП. Фото: поліція Харківської області
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Наслідки ДТП. Фото: поліція Харківської області

Нагадаємо, нещодавно у Харкові сталася потрійна ДТП. На місці події працювали два відділення рятувальників, є постраждалі. 

Також на Харківщини судили чоловіка, який у нетверезому стані сів за кермо автомобіля й спричинив смертельну ДТП. Тоді внаслідок автопригоди загинув його товариш.

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Харків
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