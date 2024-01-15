На Харьковщине из-за ДТП пострадали семь человек, среди них — ребенок

Последствия ДТП. Фото: полиция Харьковской области

В воскресенье, 14 января, в Харьковской области произошло масштабное ДТП на трассе Харьков — Сумы. В результате столкновения двух автомобилей пострадали семь человек, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Сообщается, что вечером 14 января на выезде из города Богодухов столкнулись автомобили Chevrolet и "ВАЗ-2108". Предварительно известно, что 44-летний водитель второго транспортного средства выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с другим под управлением 41-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель Chevrolet, его 42-летняя жена и 12-летняя дочь. Водитель "ВАЗ" и три его пассажира также получили телесные повреждения.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство.

Последствия ДТП. Фото: полиция Харьковской области

Последствия ДТП. Фото: полиция Харьковской области

Напомним, недавно в Харькове произошло тройное ДТП. На месте происшествия работали два отделения спасателей, есть пострадавшие.

Также на Харьковщине судили мужчину, который в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля и вызвал смертельное ДТП. Тогда в результате происшествия погиб его товарищ.