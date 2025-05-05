Спортивний майданчик на Харківщині з порушеннями — бюджет втратив 250 тис. грн

Спортмайданчик. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харківській області оголосили підозру інженерці з технагляду за фактом службової недбалості. Внаслідок будування спортивного майданчика з порушеннями бюджет втратив 250 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у понеділок, 5 травня.

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Слідство встановило, що у 2020 році між ТОВ-підрядником та тодішнім відділом освіти, молоді та спорту Первомайської районної державної адміністрації Харківської області було укладено договір щодо будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в селищі Лозівського району.

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Спортмайданчик з порушеннями. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Інженерка технагляду неналежно виконувала свої обов’язки, не здійснивши належного контролю за будівництвом, через що допустили порушення, які вона офіційно засвідчила, підписавши відповідні документи.

"Так, відповідно до висновку експертизи, товщина щебеневих шарів не відповідає проєктно-кошторисній документації, бортові камені тротуарів укладені не у повному обсязі, міцність бетону, розмір та форма фундаментів під опорами освітлення частково не відповідають проєктним значенням, а фундаменти під стійками огорожі взагалі відсутні", — йдеться у повідомленні.

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На підставі підписаних підозрюваною актів виконаних робіт, підряднику було зайво перераховано майже 250 тисяч гривень з державного бюджету.

Спортмайданчик з порушеннями. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Порушення під час будівництва завдали збитків бюджету та можуть становити небезпеку для дітей і відвідувачів спортмайданчика.

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"Нагадаємо, директору підприємства-підрядника інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Наразі справа щодо нього перебуває на розгляді в суді", — розповіли в прокуратурі.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині чоловік незаконно рубав дерева. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

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Крім того, у Харківській області водій сів за кермо авто в алкогольному спʼянінні. Він також пропонував поліцейським хабар.