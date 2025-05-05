Спортивная площадка на Харьковщине с нарушениями — бюджет потерял 250 тыс. грн

Спортплощадка. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харьковской области объявили подозрение инженеру по технадзору по факту служебной халатности. В результате строительства спортивной площадки с нарушениями бюджет потерял 250 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 5 мая.

Реклама

Читайте также:

Служебная халатность на Харьковщине

Следствие установило, что в 2020 году между ООО-подрядчиком и тогдашним отделом образования, молодежи и спорта Первомайской районной государственной администрации Харьковской области был заключен договор о строительстве мультифункциональной площадки для занятий игровыми видами спорта в поселке Лозовского района.

Спортплощадка с нарушениями. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Инженер технадзора неподобающе выполняла свои обязанности, не осуществив надлежащего контроля за строительством, из-за чего допустили нарушения, которые она официально засвидетельствовала, подписав соответствующие документы.

"Так, согласно заключению экспертизы, толщина щебеночных слоев не соответствует проектно-сметной документации, бортовые камни тротуаров уложены не в полном объеме, прочность бетона, размер и форма фундаментов под опорами освещения частично не соответствуют проектным значениям, а фундаменты под стойками ограждения вообще отсутствуют", — говорится в сообщении.

На основании подписанных подозреваемой актов выполненных работ, подрядчику было излишне перечислено почти 250 тысяч гривен из государственного бюджета.

Спортплощадка с нарушениями. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Нарушения при строительстве нанесли ущерб бюджету и могут представлять опасность для детей и посетителей спортплощадки.

"Напомним, директору предприятия-подрядчика инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Сейчас дело в отношении его находится на рассмотрении в суде", — рассказали в прокуратуре.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, на Харьковщине мужчина незаконно рубил деревья. В результате этого состоялось судебное заседание.

Кроме того, в Харьковской области водитель сел за руль авто в алкогольном опьянении. Он также предлагал полицейским взятку.