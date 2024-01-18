На Харківщині через негоду дорожні служби перейшли у посилений режим роботи

Дорожні служби на Харківщині. Фото: скриншот з відео

У четвер, 18 січня, Харківщину накрила негода, яка пов'язана із приходом циклону. Через сніг та сильні пориви вітру дорожні служби перейшли на посилений режим роботи, щоб запобігти ускладненню руху.

Про це повідомили в обласній службі відновлення та інфраструктури.

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"Близько шостої ранку з заходу на територію області зайшов циклон, що сформувався в західній та центральній частинах України. Рухаючись Харківщиною у північному напрямку, він супроводжується снігом, мокрим снігом та поривами вітру до 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обід, близько 14:00, спостерігатиметься підвищення температури повітря до +2...+4 °C. У цей момент можливі опади у вигляді крижаного дощу.

"Через різкий перехід температури через 0 °C на дорогах утворюватиметься ожеледиця, що значно збільшить довжину гальмівного шляху і зменшить керованість автомобілем", — попереджають водіїв.

Нагадаємо, російські окупанти завдали два удари по Чугуєву Харківської області вчора ввечері, 17 січня. Є пошкодження та загиблі.

Як повідомили зранку, 18 січня кількість постраждалих внаслідок обстрілу Чугуєва збільшилась.