Росіяни обстріляли село на Харківщині, постраждала дитина
У середу, 17 січня, росіяни обстріляли село Малий Бурлук на Харківщині. Внаслідок удару постраждала дитина —10-річний хлопчик.
Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Росіяни обстріляли село на Харківщині
Зазначається, що під час обстрілу ворог застосував КАБи. Під прицілом була адміністративна будівля.
Внаслідок атаки 10-річний хлопчик зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки. Потерпілого доставили до лікарні.
Синєгубов додав, що через ворожий обстріл Харкова, який стався 16 січня, постраждали 17 людей. З них 13 перебувають у лікарні, 3 жінки — у важкому стані. Решта пацієнтів — у середньому та легкому станах.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову ввечері вівторка, 16 січня. Ворог поцілив у житлові будинки та лікарню, є 17 постраждалих.
У ДСНС показали наслідки обстрілів. Також про наслідки атаки розповіла жителька одного пошкодженого будинку.
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