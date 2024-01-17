Росіяни обстріляли село на Харківщині, постраждала дитина

Наслідки російських обстрілів Харківщини 10 січня. Фото архівне: Олег Синєгубов\Telegram

У середу, 17 січня, росіяни обстріляли село Малий Бурлук на Харківщині. Внаслідок удару постраждала дитина —10-річний хлопчик.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Зазначається, що під час обстрілу ворог застосував КАБи. Під прицілом була адміністративна будівля.

Внаслідок атаки 10-річний хлопчик зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки. Потерпілого доставили до лікарні.

Синєгубов додав, що через ворожий обстріл Харкова, який стався 16 січня, постраждали 17 людей. З них 13 перебувають у лікарні, 3 жінки — у важкому стані. Решта пацієнтів — у середньому та легкому станах.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову ввечері вівторка, 16 січня. Ворог поцілив у житлові будинки та лікарню, є 17 постраждалих.

У ДСНС показали наслідки обстрілів. Також про наслідки атаки розповіла жителька одного пошкодженого будинку.