Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни обстріляли село на Харківщині, постраждала дитина arrow

Росіяни обстріляли село на Харківщині, постраждала дитина

17 січня 2024 16:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли село на Харківщині, постраждала дитина
Наслідки російських обстрілів Харківщини 10 січня. Фото архівне: Олег Синєгубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 17 січня, росіяни обстріляли село Малий Бурлук на Харківщині. Внаслідок удару постраждала дитина —10-річний хлопчик. 

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов

Читайте також:

Росіяни обстріляли село на Харківщині

Зазначається, що під час обстрілу ворог застосував КАБи. Під прицілом була адміністративна будівля.

Внаслідок атаки 10-річний хлопчик зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки. Потерпілого доставили до лікарні.

Синєгубов додав, що через ворожий обстріл Харкова, який стався 16 січня, постраждали 17 людей. З них 13 перебувають у лікарні, 3 жінки — у важкому стані. Решта пацієнтів — у середньому та легкому станах. 

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову ввечері вівторка, 16 січня. Ворог поцілив у житлові будинки та лікарню, є 17 постраждалих.

У ДСНС показали наслідки обстрілів. Також про наслідки атаки розповіла жителька одного пошкодженого будинку.

війна
ЗСУ
Харків
росіяни
Україна
Харківська область
обстріли
окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі