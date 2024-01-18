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В Харьковской области из-за непогоды дорожные службы перешли в усиленный режим работы

18 января 2024 11:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харьковской области из-за непогоды дорожные службы перешли в усиленный режим работы
Дорожные службы в Харьковской области. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 18 января, Харьковщину накрыла непогода, связанная с приходом циклона. Из-за снега и сильных порывов ветра дорожные службы перешли в усиленный режим работы, чтобы предотвратить усложнение движения.

Об этом сообщили в областной службе восстановления и инфраструктуры.

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"Около шести утра с запада на территорию области вошел циклон, сформировавшийся в западной и центральной частях Украины. Двигаясь Харьковщиной в северном направлении, он сопровождается снегом, мокрым снегом и порывами ветра до 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в обед, около 14:00, будет наблюдаться повышение температуры воздуха до +2...+4 °C. В этот момент возможны осадки в виде ледяного дождя.

"Из-за резкого перехода температуры через 0 °C на дорогах будет образовываться гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем", — предупреждают водителей.

Напомним, российские оккупанты нанесли два удара по Чугуеву Харьковской области вечером, 17 января. Есть повреждения и погибшие.

Как сообщили утром, 18 января, количество пострадавших в результате обстрела Чугуева увеличилось.

Харьков
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непогода
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Харьковская область
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гололедица

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