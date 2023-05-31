На Харківщині через побутові сварки чоловік вбив своїх батьків

Затримання чоловіка, який вбив своїх батьків. Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 31 травня, обласна прокуратура Харкова заявила, що взяла під варту чоловіка, який вбив власних батьків. Трагедія сталася 29 травня.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Вбивство батьків

Зазначається, що у понеділок, 29 травня, чоловік перебував у квартирі в Основ’янському районі м. Харкова разом зі своїми батьками. В цей день тривалі сварки у родині, які будувались на побутових питаннях закінчились трагедією. Під час суперечки 33-річний чоловік вбив своїх батьків кухонним ножем. Мати померла на місці. Медики намагались врятувати батька, але у лікарні він помер.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Мати чоловіка, який вчинив вбивство. Фото: Харківська обласна прокуратура

Батько чоловіка, який вчинив вбивство. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що на Харківщині суд увʼязнив чоловіка, який активно співпрацював з ворогом. Затриманий створив проросійський сайт, на якому закликав РФ завдавати ракетних ударів по території України.

Харківська обласна прокуратура затримала чергову російську колаборантку. Жінка "зливала" дані про переміщення ЗСУ. Її судитимуть.