В Харьковской области из-за бытовых ссор мужчина убил своих родителей
Сегодня, 31 мая, областная прокуратура Харькова заявила, что взяла под стражу мужчину, убившего собственных родителей. Трагедия произошла 29 мая.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Убийство родителей
Отмечается, что в понедельник, 29 мая, мужчина находился в квартире в Основянском районе Харькова вместе со своими родителями. В этот день продолжающиеся ссоры в семье, которые строились на бытовых вопросах, закончились трагедией. Во время спора 33-летний мужчина убил своих родителей кухонным ножом. Мать скончалась на месте. Медики пытались спасти отца, но в больнице он скончался.
Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК РФ.
Следователь судья Червонозаводского районного суда г. Харькова удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении мужчине по факту умышленного убийства двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Напомним, что в Харьковской области суд заключил в тюрьму мужчину, который активно сотрудничал с врагом. Задержанный создал пророссийский сайт, на котором призвал РФ наносить ракетные удары по территории Украины.
Харьковская областная прокуратура задержала очередную российскую коллаборантку. Женщина "сливала" данные о перемещении ВСУ. Ее будут судить.