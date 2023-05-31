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В Харьковской области из-за бытовых ссор мужчина убил своих родителей

31 мая 2023 10:02
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Харьковской области из-за бытовых ссор мужчина убил своих родителей
Задержание мужчины, убившего своих родителей. Фото: Харьковская областная прокуратура
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 31 мая, областная прокуратура Харькова заявила, что взяла под стражу мужчину, убившего собственных родителей. Трагедия произошла 29 мая.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Убийство родителей

Отмечается, что в понедельник, 29 мая, мужчина находился в квартире в Основянском районе Харькова вместе со своими родителями. В этот день продолжающиеся ссоры в семье, которые строились на бытовых вопросах, закончились трагедией. Во время спора 33-летний мужчина убил своих родителей кухонным ножом. Мать скончалась на месте. Медики пытались спасти отца, но в больнице он скончался.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК РФ.

Следователь судья Червонозаводского районного суда г. Харькова удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении мужчине по факту умышленного убийства двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

убийство
Мать мужчины, совершившего убийство. Фото: Харьковская областная прокуратура
убийство
Отец мужчины, совершившего убийство. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, что в Харьковской области суд заключил в тюрьму мужчину, который активно сотрудничал с врагом. Задержанный создал пророссийский сайт, на котором призвал РФ наносить ракетные удары по территории Украины.

Харьковская областная прокуратура задержала очередную российскую коллаборантку. Женщина "сливала" данные о перемещении ВСУ. Ее будут судить.

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