Спасатель на месте разрушенного дома. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

14 ноября российские войска атаковали два населённых пункта Харьковской области. В поселке Боровая Изюмского района погиб 67-летний мужчина. В городе Златополь Лозовского района в результате ракетного удара разрушен жилой дом, также повреждены другие частные домовладения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

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Что известно об обстреле Боровой

По данным следствия, вражеский удар по поселку Борова был зафиксирован около 12:20. Тип примененного российскими войсками вооружения в настоящее время устанавливается. В результате обстрела погиб местный житель.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Еще один удар российские войска нанесли около 15:00 по городу Златополь Лозовского района. По предварительной информации, оккупанты применили две малогабаритные ракеты типа "Бандероль".

Разрушенный дом в результате российской атаки. Фото: t.me/s/prokuratura_kharkiv

В результате атаки разрушен жилой дом. В соседних частных домовладениях повреждены окна и крыши.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что Харьков может столкнуться с перебоями в водоснабжении и канализации из-за российских ударов по энергетическим объектам. Городские власти уже подготовили план действий на случай таких ситуаций, а коммунальщики имеют опыт перехода на резервное питание.

Также Новини.LIVE писали, что 13 ноября российские войска атаковали семь населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибла 60-летняя женщина, еще два человека получили ранения. В Балаклее и Малиновке вспыхнули пожары в жилых домах.