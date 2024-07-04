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В Харьковской области из-за российских обстрелов обесточилась подстанция — какая ситуация со светом

4 июля 2024 16:01
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Улинец Юлия
редактор
В Харьковской области из-за обстрелов отключалась ЛЭП облэнерго
Электрический столб. Фото: pixabay.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Харьковской области во время российских обстрелов отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточивалась и подстанция, и присоединенные к ней бытовые потребители.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в четверг, 4 июля.

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"В Харьковской области при обстреле отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточивалась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители. Все заживлены", — сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что энергетики заживили 3041 абонента, который обесточивался из-за вражеских обстрелов. Однако еще остаются без электроснабжения 39,2 тысячи точек учета.

В течение дня 4 июля по всей Украине применяют графики почасовых отключений, отметили в ведомстве.

По данным Харьковоблэнерго, графики действуют и в Харькове, и в области.

Напомним, враг не перестает обстреливать Харьковскую область. В результате атаки на регион 4 июля пострадали четыре человека и была разрушена гражданская инфраструктура.

Также мы писали, что в четверг, 4 июля, в Харькове и области будет применяться график почасовых отключений света. По указанию "Укрэнерго" электроэнергию будут выключать в течение суток. В Харьковской области действует расписание отключений для 12 категорий потребителей.

Раньше советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что ситуация в энергосистеме Украины может измениться к лучшему в конце июля этого года.

Харьков электроэнергия Харьковская область обстрелы война в Украине энергетика свет Электричество

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