На Харківщині через російський обстріл сталася масштабна лісова пожежа

Ліквідація вогню. Фото: ДСНС

Через російський обстріл Куп'янського району Харківщини у середу, 1 травня, сталося загоряння лісового масиву. Для того, щоб приборкати пожежу, рятувальникам знадобилося дві години. На щастя, минулося без постраждалих.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області у четвер, 2 травня.

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"Увечері 1 травня ворог завдав артилерійського удару по лісовому масиву на околиці села Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району. Там зайнялась суха хвойна підстилка", — написали у ДСНС, говорячи про причини пожежі.

Там додали, що на час прибуття рятувальників на місце події вогонь розповсюдився на площу вісім гектарів. ️За дві години полум’я вдалось приборкати.

На щастя, постраждалих немає.

Ліквідація вогню. Фото: ДСНС

Ліквідація вогню. Фото: ДСНС

Нагадаємо, за минулу добу під артилерійськими та мінометними ударами були 17 населених пунктів Харківщині. Ворожі атаки забрали життя четверо людей, ще 14 поранила.

Того ж дня російські загарбники обстріляли населений пункт Гірник на Донеччині. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.

Крім того, ворог поцілив в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" в Одесі. Унаслідок атаки постраждало 14 людей. 13 травмованим надали медичну допомогу на місці. Ще одного потерпілого госпіталізували.