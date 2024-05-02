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В Харьковской области из-за российских обстрелов произошел масштабный лесной пожар

2 мая 2024 13:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харьковской области из-за российских обстрелов произошел масштабный лесной пожар
Ликвидация огня. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Из-за российских обстрелов Купянского района Харьковщины в среду, 1 мая, произошло возгорание лесного массива. Для того чтобы обуздать пожар, спасателям понадобилось два часа. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области в четверг, 2 мая.

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"Вечером 1 мая враг нанес артиллерийский удар по лесному массиву на окраине села Новоосиново Куриловской общины Купянского района. Там загорелась сухая хвойная подстилка", — написали в ГСЧС, говоря о причинах пожара.

Там добавили, что к моменту прибытия спасателей на место происшествия огонь распространился на площадь восемь гектаров. За два часа пламя удалось усмирить.

К счастью, пострадавших нет.

Пожар леса в Харьковской области
Ликвидация огня. Фото: ГСЧС
пожар леса из-за обстрела РФ 1 мая
Ликвидация огня. Фото: ГСЧС

 

Напомним, за минувшие сутки под артиллерийскими и минометными ударами находились 17 населенных пунктов Харьковщины. Вражеские атаки унесли жизни четырех человек, еще 14 ранили.

В тот же день российские захватчики обстреляли населенный пункт Горняк Донецкой области. В результате удара два человека погибли, еще шестеро получили ранения.

Кроме того, враг попал в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в Одессе. В результате атаки пострадали 14 человек. 13 травмированным оказали медицинскую помощь на месте. Еще один пострадавший госпитализирован.

война
Харьков
пожар
Харьковская область
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