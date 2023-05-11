На Харківщині через ворожі обстріли поранено 16-річну дівчину
Вдень 11 травня російські окупанти завдали удару по селищу Великий Бурлук. Обстріл стався близько 11:40. Було поранено двоє людей.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Наслідки обстрілу
За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗВ "Торнадо.
"Пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців. Отримали поранення 43-річна жінка та 16-річна дівчина", — розповіли в прокуратурі.
Після обстрілу сталася пожежа.
Наслідки збройної агресії рф документували прокурори спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині загинув цивільний чоловік.
Також до цього росіяни вдарили ракетами по Куп'янську. Постраждали троє людей.