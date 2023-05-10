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Внаслідок обстрілу Вовчанська є загиблі, під завалами залишаються люди, — Синєгубов

10 травня 2023 14:02
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Внаслідок обстрілу Вовчанська є загиблі, під завалами залишаються люди, — Синєгубов
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: ОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині є загиблі. Під завалами ще може перебувати одна жінка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Що відомо

У середу, 10 травня, окупанти з артилерії знову обстріляли мирних мешканців у Вовчанську. 

"На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", — повідомив Синєгубов.

За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, увечері 9 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Куп’янську. Пошкоджень зазнали як приватні будинки, так і цивільне підприємство. Поранення різного ступеню тяжкості отримали три людини.

Окрім того, 7 травня російські війська обстріляли село Бугаївка Чугуївського району. Поранення отримала 67-річна жінка. Її відразу госпіталізували до лікарні.

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