На Харьковщине из-за вражеских обстрелов ранена 16-летняя девушка

Правоохранители осматривают последствия обстрелов в поселке Большой Бурлук. Фото: Telegram/Харьковская областная прокуратура

Днем 11 мая российские оккупанты нанесли удар по поселку Большой Бурлук. Обстрел произошел около 11:40. Были ранены два человека.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Последствия обстрела

По предварительным данным, обстрел производился с РСЗО "Торнадо.

"Повреждены частные жилые дома и автомобили местных жителей. Получили ранения 43-летняя женщина и 16-летняя девушка", — рассказали в прокуратуре.

После обстрела произошел пожар.

Правоохранители осматривают последствия обстрелов в поселке Большой Бурлук. Фото: Telegram/Харьковская областная прокуратура

Последствия вооруженной злости России документировали прокуроры вместе со следователями Купянского РИН ГУНП в Харьковской области. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в результате обстрела города Волчанск в Харьковской области погиб гражданский мужчина.

Также до этого россияне обстреляли ракетами Купянск. Пострадало три человека.