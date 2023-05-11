На Харьковщине из-за вражеских обстрелов ранена 16-летняя девушка

В Харьковской области из-за вражеских обстрелов ранена 16-летняя девушка
Днем 11 мая российские оккупанты нанесли удар по поселку Большой Бурлук. Обстрел произошел около 11:40. Были ранены два человека.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Последствия обстрела
По предварительным данным, обстрел производился с РСЗО "Торнадо.
"Повреждены частные жилые дома и автомобили местных жителей. Получили ранения 43-летняя женщина и 16-летняя девушка", — рассказали в прокуратуре.
После обстрела произошел пожар.
Последствия вооруженной злости России документировали прокуроры вместе со следователями Купянского РИН ГУНП в Харьковской области. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в результате обстрела города Волчанск в Харьковской области погиб гражданский мужчина.
Также до этого россияне обстреляли ракетами Купянск. Пострадало три человека.