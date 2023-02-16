Російська авіація вранці вдарила по Вовчанську: поранено працівника "Харківобленерго"
Внаслідок удару, який російські окупанти нанесли сьогодні, 16 лютого, близько 10:30 по місту Вовчанськ, отримав поранення співробітник "Харківобленерго".
Про це повідомляє голови ХОВА Олег Синєгубов у с своєму Telegram-каналі.
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За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Зафіксовано два ракетні удари.
"Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник "Харківобленерго". Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою.", – повідомив очільник області.
Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.
Нагадаємо, що ми вам розповідали, як мешканці Куп'янська живуть під щоденними обстрілами.
Нагадаємо, за минулу добу російські загарбники обстріляли не менше 20 населених пунктів у Харківській області.