Російська авіація вранці вдарила по Вовчанську: поранено працівника "Харківобленерго"

Співробітник "Харківобленерго" госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою

Внаслідок удару, який російські окупанти нанесли сьогодні, 16 лютого, близько 10:30 по місту Вовчанськ, отримав поранення співробітник "Харківобленерго".

Про це повідомляє голови ХОВА Олег Синєгубов у с своєму Telegram-каналі.

За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Зафіксовано два ракетні удари.

"Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник "Харківобленерго". Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою.", – повідомив очільник області.

Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.

Нагадаємо, що ми вам розповідали, як мешканці Куп'янська живуть під щоденними обстрілами.

Нагадаємо, за минулу добу російські загарбники обстріляли не менше 20 населених пунктів у Харківській області.