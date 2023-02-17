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На Харьковщине из-за вражеских обстрелов погиб один человек и восемь ранены

17 февраля 2023 13:02
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харьковщине из-за вражеских обстрелов погиб один человек и восемь ранены
Больше всего от вражеских обстрелов пострадали жители Волчанска
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

16 февраля российские оккупанты наносили по мирным городам и селам Харьковской области артиллерийские, ракетные и авиаудары. В результате вражеских обстрелов один мирный житель погиб, еще восемь — пострадали.

Об этом сообщает в Telegram-канале полиция Харьковской области.

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В течение суток россияне снова терроризировали ракетными ударами Харьков и Купянск. Вечером 16 февраля управляемые зенитные ракеты С-300 попали в объект инфраструктуры в Харькове. Люди в результате этого обстрела, к счастью, не пострадали.

В Купянске в результате вечернего ракетного удара рашистов были повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, линии электросетей, заборы домов.

16 февраля противник атаковал территории громад Чугуевского и Харьковского районов. В зоне поражения оказались села Веселое, Терново, Слобожанское, Липцы и город Волчанск.

На протяжении суток больше всего от вражеских обстрелов страдали жители Волчанска.

"16 февраля враг совершил несколько обстрелов населенного пункта. По предварительной информации, около 10:30 оккупанты нанесли ракетные удары по городу с применением авиации. От агрессии противника пострадала ремонтная бригада, которая осуществляла работы по восстановлению линий связи. Ранения получили шесть мужчин от 30 до 65 лет. Всем была оказана медицинская помощь", пишут правоохранители.

Днем из-за повторного обстрела Волчанска погиб 45-летний местный житель, получивший несовместимые с жизнью травмы.

Также взрывами повреждены производственные корпуса одного из предприятий, частные дома, хозяйственные постройки, линии электросетей.

В пгт Большой Бурлук из-за обстрелов получила ранение 44-летняя женщина, пострадавшая госпитализирована в больницу.

Следователи провели осмотр мест событий и собрали вещественные доказательства. По данным фактам открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК кодекса Украины.

Напомним, что россияне ночью обстреляли Харьков — есть "прилеты" в двух районах города.

А также из-за обстрелов в Волчанске пострадал сотрудник "Харьковоблэнерго" да   специалисты, производившие ремонтные работы на линиях связи.

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