На Харьковщине из-за вражеских обстрелов погиб один человек и восемь ранены
16 февраля российские оккупанты наносили по мирным городам и селам Харьковской области артиллерийские, ракетные и авиаудары. В результате вражеских обстрелов один мирный житель погиб, еще восемь — пострадали.
Об этом сообщает в Telegram-канале полиция Харьковской области.
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В течение суток россияне снова терроризировали ракетными ударами Харьков и Купянск. Вечером 16 февраля управляемые зенитные ракеты С-300 попали в объект инфраструктуры в Харькове. Люди в результате этого обстрела, к счастью, не пострадали.
В Купянске в результате вечернего ракетного удара рашистов были повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, линии электросетей, заборы домов.
16 февраля противник атаковал территории громад Чугуевского и Харьковского районов. В зоне поражения оказались села Веселое, Терново, Слобожанское, Липцы и город Волчанск.
На протяжении суток больше всего от вражеских обстрелов страдали жители Волчанска.
"16 февраля враг совершил несколько обстрелов населенного пункта. По предварительной информации, около 10:30 оккупанты нанесли ракетные удары по городу с применением авиации. От агрессии противника пострадала ремонтная бригада, которая осуществляла работы по восстановлению линий связи. Ранения получили шесть мужчин от 30 до 65 лет. Всем была оказана медицинская помощь", — пишут правоохранители.
Днем из-за повторного обстрела Волчанска погиб 45-летний местный житель, получивший несовместимые с жизнью травмы.
Также взрывами повреждены производственные корпуса одного из предприятий, частные дома, хозяйственные постройки, линии электросетей.
В пгт Большой Бурлук из-за обстрелов получила ранение 44-летняя женщина, пострадавшая госпитализирована в больницу.
Следователи провели осмотр мест событий и собрали вещественные доказательства. По данным фактам открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК кодекса Украины.
Напомним, что россияне ночью обстреляли Харьков — есть "прилеты" в двух районах города.
А также из-за обстрелов в Волчанске пострадал сотрудник "Харьковоблэнерго" да специалисты, производившие ремонтные работы на линиях связи.