На Харківщині через ворожий обстріл загинув двомісячний хлопчик

Наслідки російської атаки на Харківщині. Фото: ДСНС Харківської області

Російські окупанти вночі обстріляли селище Золочів у Богодухівському районі Харківської області. Унаслідок цього загинув двомісячний хлопчик, ще троє жінок дістали поранення, серед яких і мати дитини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Facebook у вівторок, 6 лютого.

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"Черговий терор проти цивільних. З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року", — зазначив він.

Наслідки російської атаки на Харківщині. Фото: ДСНС Харківської області

Ще трьох жінок віком 21, 28 та 39 років було шпиталізовано до лікарні з вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Скриншот допису з Facebook Олега Синєгубова

Наслідки ворожого обстрілу на Харківщині 6 лютого

Як відомо, росіяни завдали двох ударів ракетами С-300, внаслідок цього в Золочеві було зруйновано триповерховий готель.

Наслідки російської атаки на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

Крім того, в селищі було пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, а саме магазини, кафе, кіоски, два адміністративних приміщення та п'ять цивільних автомобілів.

Наслідки російської атаки на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

Своєю чергою в Офісі Генпрокурора додали, що у зв'язку з черговим обстрілом росіян розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни з боку РФ.

Скриншот допису з Telegram Офісу Генпрокурора

Обстріли армії РФ протягом доби

Також ворог протягом доби з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Харківської області, серед яких:

Ветеринарне,

Нестерне,

Комісарове,

Дворічна,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Берестове.

Наслідки російської атаки на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, окупанти атакували з авіації Синьківку, Іванівку, Степову Новоселівку та Берестове.

"О 22:00 в с. Глушківка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена територія фермерського господарства. Після 21:00 окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп’янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми", — додав Синєгубов.

Водночас армія РФ о 20:50 обстріляли Козачу Лопань, що в Харківському районі. Інформації щодо поранених немає.

Скриншот допису з Facebook Олега Синєгубова

Нагадаємо, армія РФ впродовж доби 4 лютого атакувала Харківщину. Через ворожі обстріли було поранено мирного жителя.

Також 3 лютого окупанти завдали удару по Куп'янську. Внаслідок цього в місті пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.