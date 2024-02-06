На Харківщині через ворожий обстріл загинув двомісячний хлопчик
Російські окупанти вночі обстріляли селище Золочів у Богодухівському районі Харківської області. Унаслідок цього загинув двомісячний хлопчик, ще троє жінок дістали поранення, серед яких і мати дитини.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Facebook у вівторок, 6 лютого.
Хто постраждав внаслідок російської атаки в ніч проти 6 лютого
"Черговий терор проти цивільних. З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року", — зазначив він.
Ще трьох жінок віком 21, 28 та 39 років було шпиталізовано до лікарні з вибуховими травмами та осколковими пораненнями.
Наслідки ворожого обстрілу на Харківщині 6 лютого
Як відомо, росіяни завдали двох ударів ракетами С-300, внаслідок цього в Золочеві було зруйновано триповерховий готель.
Крім того, в селищі було пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, а саме магазини, кафе, кіоски, два адміністративних приміщення та п'ять цивільних автомобілів.
Своєю чергою в Офісі Генпрокурора додали, що у зв'язку з черговим обстрілом росіян розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни з боку РФ.
Обстріли армії РФ протягом доби
Також ворог протягом доби з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Харківської області, серед яких:
- Ветеринарне,
- Нестерне,
- Комісарове,
- Дворічна,
- Синьківка,
- Петропавлівка,
- Іванівка,
- Берестове.
Крім того, окупанти атакували з авіації Синьківку, Іванівку, Степову Новоселівку та Берестове.
"О 22:00 в с. Глушківка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена територія фермерського господарства. Після 21:00 окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп’янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми", — додав Синєгубов.
Водночас армія РФ о 20:50 обстріляли Козачу Лопань, що в Харківському районі. Інформації щодо поранених немає.
Нагадаємо, армія РФ впродовж доби 4 лютого атакувала Харківщину. Через ворожі обстріли було поранено мирного жителя.
Також 3 лютого окупанти завдали удару по Куп'янську. Внаслідок цього в місті пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.
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