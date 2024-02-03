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На Харківщині пролунали сильні вибухи, є руйнування будинків

3 лютого 2024 10:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Харківщині пролунали сильні вибухи, є руйнування будинків
Вирва біля багатоповерхівки в Куп'янську. Фото: Telegram / Олег Синєгубов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ворог завдав чергового удару по Куп'янську, що на Харківщині, у суботу вранці, 3 лютого. В місті пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Обстріл Куп'янська вранці 3 лютого

Зазначається, що росіяни атакували Куп'янськ сьогодні о 06:00 ранку. Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру міста на Харківщині ФАБами-500 з універсальним модулем планування та корекції.

За даними Синєгубова, в Куп'янську в результаті удару загарбників пошкоджень зазнав дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, а також цивільна нежитлова інфраструктура.

Наразі інформація щодо постраждалих в ОДА не надходила. На місці вибуху працюють екстрені служби, які ліквідовують усі наслідки обстрілу.

Пошкоджена багатоповерхівка та вирва біля неї
Пошкоджена багатоповерхівка та вирва біля неї. Фото: Telegram / Олег Синєгубов
Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, окупанти обстріляли Харківську область 27 січня. Під ударом ворога опинилися населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. У місті Куп'янськ через обстріл пошкоджений цвинтар.

Додамо, противник в ніч проти 26 січня обстріляв Куп'янськ з РСЗВ "Ураган". Внаслідок цього було пошкоджено підприємство, сталася пожежа на заправці. На щастя, обійшлося без постраждалих.

війна
росіяни
Харківська область
обстріли
Куп'янськ
атака

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