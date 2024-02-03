На Харківщині пролунали сильні вибухи, є руйнування будинків
Ворог завдав чергового удару по Куп'янську, що на Харківщині, у суботу вранці, 3 лютого. В місті пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Обстріл Куп'янська вранці 3 лютого
Зазначається, що росіяни атакували Куп'янськ сьогодні о 06:00 ранку. Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру міста на Харківщині ФАБами-500 з універсальним модулем планування та корекції.
За даними Синєгубова, в Куп'янську в результаті удару загарбників пошкоджень зазнав дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, а також цивільна нежитлова інфраструктура.
Наразі інформація щодо постраждалих в ОДА не надходила. На місці вибуху працюють екстрені служби, які ліквідовують усі наслідки обстрілу.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Харківську область 27 січня. Під ударом ворога опинилися населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. У місті Куп'янськ через обстріл пошкоджений цвинтар.
Додамо, противник в ніч проти 26 січня обстріляв Куп'янськ з РСЗВ "Ураган". Внаслідок цього було пошкоджено підприємство, сталася пожежа на заправці. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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