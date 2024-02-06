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В Харьковской области из-за вражеских обстрелов погиб двухмесячный мальчик

6 февраля 2024 09:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Харьковской области из-за вражеских обстрелов погиб двухмесячный мальчик
Последствия российской атаки в Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты ночюь обстреляли поселок Золочев в Богодуховском районе Харьковской области. В результате этого погиб двухмесячный мальчик, еще трое женщин получили ранения, среди которых и мать ребенка.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Facebook во вторник, 6 февраля. 

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"Очередной террор против гражданских. Из-под завалов трехэтажного отеля спасатели изъяли тело двухмесячного мальчика, который родился 4 декабря 2023 года", — отметил он.

последствия обстрелов в Харьковской области
Последствия российской атаки в Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области

Еще три женщины в возрасте 21, 28 и 39 лет были госпитализированы в больницу с взрывными травмами и осколочными ранениями.

наслідки обстрілів у Харківській області
Скриншот сообщения из Facebook Олега Синегубова

Последствия вражеского обстрела в Харьковской области 6 февраля

Как известно, россияне нанесли два удара ракетами С-300, в результате этого в Золочеве была разрушена трехэтажная гостиница.

последствия обстрелов в Харьковской области
Последствия российской атаки в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

Кроме того, в поселке было повреждено семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры, а именно магазины, кафе, киоски, два административных помещения и пять гражданских автомобилей.

последствия обстрелов в Харьковской области
Последствия российской атаки в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

В свою очередь в Офисе Генпрокурора добавили, что в связи с очередным обстрелом россиян начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны со стороны РФ.

последствия обстрелов в Харьковской области
Скриншот сообщения из Telegram Офиса Генпрокурора

Обстрелы армии РФ в течение суток

Также враг в течение суток из артиллерии и минометов обстреливал населенные пункты Харьковской области, среди которых:

  • Ветеринарное,
  • Нестерное,
  • Комиссарово,
  • Двухречная,
  • Синьковка,
  • Петропавловка,
  • Ивановка,
  • Берестовое.
последствия обстрелов в Харьковской области
Последствия российской атаки в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, оккупанты атаковали из авиации Синьковку, Ивановку, Степную Новоселовку и Берестовое.

"В 22:00 в с. Глушковка Купянского района в результате вражеских обстрелов повреждена территория фермерского хозяйства. После 21:00 оккупанты нанесли удары по окрестностям Кругляковки и Глушковки Купянского района. В Глушковке повреждено складское помещение на территории фермы", — добавил Синегубов.

В то же время армия РФ в 20:50 обстреляли Казачью Лопань, что в Харьковском районе. Информации о раненых нет.

последствия обстрелов в Харьковской области
Скриншот сообщения из Facebook Олега Синегубова

Напомним, армия РФ в течение суток 4 февраля атаковала Харьковщину. Из-за вражеских обстрелов был ранен мирный житель.

Также 3 февраля оккупанты нанесли удар по Купянску. В результате повреждены девятиэтажный жилой дом, частные здания, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура.

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