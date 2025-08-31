Харків'янин вирішив виробляти міцний алкоголь, але суд призначив йому вирок

На Харківщині чоловік незаконно виробляв алкоголь — рішення суду
У Харківської області судили місцевого мешканця за незаконне виробництво алкогольних напоїв. Чоловік, зізнавшись у своїй провині, пояснив, що розпочав виготовлення міцних спиртних напоїв через низький попит на слабоалкогольні напої, які він спочатку планував виробляти за рецептами з інтернету.
Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
На суді з'ясувалось, що обвинувачений орендував приміщення площею 100 квадратних метрів та обладнав його для виробництва алкоголю: пластиковими місткостями для розведення спиртових сумішей, пристроями та обладнанням для розливу напоїв у металеві кеги по 50 літрів.
Також було встановлено помпову станцію, балони зі шлангами для безперервного постачання води та інструмент для змішування алкоголю з барвниками та ароматизаторами.
Чоловік придбав 1700 літрів етилового спирту через інтернет і використовував його для виробництва міцних спиртних напоїв.
Під час судового розгляду він пояснив, що спочатку планував виготовляти слабоалкогольні напої, але через низький попит у зимовий період вирішив перейти на виробництво міцніших напоїв.
Рішення суду
Суд постановив покарати чоловіка позбавленням волі строком на три роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених алкогольних напоїв, придбаних товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення. Від реального відбування покарання у місцях позбавлення волі чоловіка було звільнено з іспитовим терміном на один рік.
