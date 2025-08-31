Видео
Главная Харьков На Харьковщине мужчина незаконно делал алкоголь — решение суда

На Харьковщине мужчина незаконно делал алкоголь — решение суда

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 03:32
Харьковчанин решил производить крепкий алкоголь, но суд назначил ему приговор
Самогонный аппарат. Иллюстративное фото: pexels.com

В Харьковской области судили местного жителя за незаконное производство алкогольных напитков. Мужчина, признавшись в своей вине, пояснил, что начал изготовление крепких спиртных напитков из-за низкого спроса на слабоалкогольные напитки, которые он сначала планировал производить по рецептам из интернета.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

На суде выяснилось, что обвиняемый арендовал помещение площадью 100 квадратных метров и оборудовал его для производства алкоголя: пластиковыми емкостями для разведения спиртовых смесей, устройствами и оборудованием для разлива напитков в металлические кеги по 50 литров.

Также было установлено насосную станцию, баллоны со шлангами для непрерывного снабжения воды и инструмент для смешивания алкоголя с красителями и ароматизаторами.

Мужчина приобрел 1700 литров этилового спирта через интернет и использовал его для производства крепких спиртных напитков.

Во время судебного разбирательства он пояснил, что сначала планировал изготавливать слабоалкогольные напитки, но из-за низкого спроса в зимний период решил перейти на производство более крепких напитков.

Решение суда

Суд постановил наказать мужчину лишением свободы сроком на три года с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных алкогольных напитков, приобретенных товаров, орудий производства и сырья для их изготовления. От реального отбывания наказания в местах лишения свободы мужчина был освобожден с испытательным сроком на один год.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд Украины подтвердил приговор предателю из Харькова, который активно сотрудничал с российскими оккупантами. Получил пожизненное заключение.

Также на Харьковщине судили водителя, который врезался в мотоциклиста. Водитель машины оказался пьян.

алкоголь суд Харьков Харьковская область судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
