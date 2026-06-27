На Харківщині чоловік погрожував живцем спалити жінку

Поліцейська машина. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Харківщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, після сімейної сварки облив жінку бензином і погрожував її підпалити. Потерпілій вдалося відштовхнути нападника та вигнати його з будинку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ГУНП в Харківській області.

Затриманий чоловік. Фото: ГУНП в Харківській області

Хотів підпалити родичку дружини

За інформацією поліції, подія сталася на початку червня в одному з сіл Чугуївського району. За версією слідчих, після конфлікту дружина підозрюваного пішла до будинку своєї родички, щоб уникнути подальшої сварки. Однак чоловік вирішив продовжити з'ясування стосунків і прийшов слідом.

За даними правоохоронців, чоловік облив родичку дружини легкозаймистою речовиною, після чого дістав сірники та почав погрожувати підпалити її. Жінка змогла чинити опір. Вона відштовхнула нападника та виштовхала його за межі будинку, після чого про подію повідомили поліцію.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили пластикову пляшку із залишками рідини та інші речові докази. Проведена експертиза підтвердила, що в ємності знаходився бензин, а на вилучених речах виявили сліди нафтопродуктів.

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Бензин в пляшці. Фото: ГУНП в Харківській області

Яке покарання за погрозу вбивством

Дізнавачі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України — погроза вбивством. Санкція статті передбачає покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Харківщині повідомили про підозру 72-річному чоловіку, якого слідство вважає причетним до вбивства знайомого. За версією правоохоронців, після застілля він наздогнав знайомого в полі та завдав йому ножових поранень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові сварка під час спільного застілля закінчилася тяжким злочином. Чоловік завдав знайомій ножового поранення, після чого жінку у важкому стані доправили до лікарні. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що російський військовий отримав довічне ув’язнення за розстріл цивільного автомобіля на Харківщині у березні 2022 року. Окупант відкрив вогонь по родині, яка намагалася евакуюватися із зони бойових дій. Унаслідок обстрілу загинули батько та його 9-річна донька, а мати й син дістали тяжкі поранення.