Двоє чоловіків з Харкова шпигували за ЗСУ для Росії

Затримання коригувальника. Фото: Харківська прокуратура

У Харкові викрили двох чоловіків, які передавали ворогу інформацію про розташування ЗСУ. За допомогою цього Росія планувала повітряні атаки по місту.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у понеділок, 5 серпня.

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З лютого 2024 року двоє чоловіків, які займаються ремонтними роботами, передавали Росії інформацію, яка необхідна для планування повітряних атак по Харкову. Вони їздили по місту та наближених населених пунктах для збору відомостей про розташування позицій української армії та техніки. Також зрадники шукали у Харкові мобільні вогневі групи зі знищення безпілотників.

Затримання коригувальника. Фото: Харківська прокуратура

Зібравши потрібну інформацію, 45-річний чоловік передавав її в телефонному режимі знайомому, який ще у 2014 році виїхав до Донецька й служить в армії так званої "ДНР". А той мав передати координати спецслужбам Росії для дронових атак.

"Правоохоронці викрили агентів за місцями їх проживання у Харкові. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони з доказами підривної діяльності проти України", — йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіки перебувають під вартою, за державну зраду 45-річному фігуранту загрожує довічне позбавлення волі, а іншому — до восьми років.