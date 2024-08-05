В Харьковской области выявили подпольный цех по производству сигарет — будут судить организатора

Задержание подозреваемого в незаконном производстве. Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине будут судить дельца, организовавшего производство сигарет в подпольном цехе. За незаконное изготовление табачных изделий "бизнесмену" грозит до 6 лет лишения свободы — дело уже в суде.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 5 августа.

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Подпольный табачный цех в Чугуеве. Фото: Харьковская областная прокуратура

Подпольный цех в Харьковской области

По данным следствия, с 2023 года обвиняемый на территории дома своего отца в Чугуеве устроил подпольный цех по незаконному изготовлению табачных изделий.

"Бизнесмен" измельчал табачное сырье и изготавливал сигареты без марок акцизного налога и в дальнейшем продавал "товар" оптом на территории Харьковской области", — говорится в сообщении.

Как установили следователи, с апреля по октябрь прошлого года делец успел изготовить почти 80 тыс. сигарет. Цена за 20 штук для оптовых покупателей составляла 21 гривну.

Во время санкционированных обысков, кроме сигарет, изъято специальное оборудование для изготовления табачных изделий, зип-пакеты для фасовки, коробки с сигаретными гильзами и денежные средства. На указанное имущество судом наложен арест.

Изъят при обыске товар. Фото: Харьковская областная прокуратура

Что угрожает производителю сигарет

Мужчину будут судить в Чугуевском городском суде Харьковской области по статьям:

незаконное изготовление табачных изделий, незаконное хранение с целью сбыта, сбыта таких изделий;

легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.