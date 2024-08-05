На Харківщині від підриву на ВНП загинула людина, є поранені

Розмінування територій. Ілюстративне фото: Суспільне

У Харківській області за минулий тиждень зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах. Відомо про одного загиблого та трьох поранених через інциденти.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА у Telegram у понеділок, 5 серпня.

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Вибухи ВНП на Харківщині

За словами начальника Головного управління ДСНС на Харківщині Артема Астахова, минулого тижня загинула одна людина й ще троє зазнали травм через підриви ВНП:

30 липня в селі Мала Комишуваха Ізюмського району через вибух невідомого вибухового пристрою загинув 61-річний чоловік;

2 серпня у селі Кам’янка Ізюмського району 50-річний місцевий мешканець наступив на невідомий вибуховий пристрій — йому відірвало ступню.

2 серпня двоє чоловіків 1983 та 1986 років народження постраждали від вибуху невідомого ВНП у полі поблизу села Вишнівка Кіндрашівської громади.