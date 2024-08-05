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В ДСНС назвали кількість людей, які постраждали через вибухонебезпечні предмети на Харківщині

5 серпня 2024 13:12
Євгенія Брюховецька - редактор
На Харківщині від підриву на ВНП загинула людина, є поранені
Розмінування територій. Ілюстративне фото: Суспільне
Євгенія Брюховецька - редактор

У Харківській області за минулий тиждень зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах. Відомо про одного загиблого та трьох поранених через інциденти.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА у Telegram у понеділок, 5 серпня.

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За словами начальника Головного управління ДСНС на Харківщині Артема Астахова, минулого тижня загинула одна людина й ще троє зазнали травм через підриви ВНП:

  • 30 липня в селі Мала Комишуваха Ізюмського району через вибух невідомого вибухового пристрою загинув 61-річний чоловік;
  • 2 серпня у селі Кам’янка Ізюмського району 50-річний місцевий мешканець наступив на невідомий вибуховий пристрій — йому відірвало ступню.
  • 2 серпня двоє чоловіків 1983 та 1986 років народження постраждали від вибуху невідомого ВНП у полі поблизу села Вишнівка Кіндрашівської громади.
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Скриншот допису ОВА

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