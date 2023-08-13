На Харківщині чоловік підірвався на міні: усі деталі

Міна на полі. Фото: REUTERS

У Харківській області 13 серпня на території садового товариства постраждав чоловік, підірвавшись на вибухонебезпечному предметі. Внаслідок вибуху чоловіку ампутували праву ступню.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.

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Як відомо, 13 серпня у селі Руська Лозова Дергачівської громади на території дачного товариства "Хартрон" 73-річний чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

Внаслідок вибуху він отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований до лікарні. Він залишився без правої ступні. Можливо спрацювала протипіхотна міна. Обставини події з’ясовуються правоохоронцями.

Рятувальники закликають у разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, російські окупанти 10 серпня обстріляли село Подоли у Куп'янському районі, що на Харківщині. Внаслідок цього загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.