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На Харківщині чоловік підірвався на міні: усі деталі

13 серпня 2023 15:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Харківщині чоловік підірвався на міні: усі деталі
Міна на полі. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Харківській області 13 серпня на території  садового товариства постраждав чоловік, підірвавшись на вибухонебезпечному предметі. Внаслідок вибуху чоловіку ампутували праву ступню.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.

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Як відомо, 13 серпня у селі Руська Лозова Дергачівської громади на території дачного товариства "Хартрон" 73-річний чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

Внаслідок вибуху він отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований до лікарні. Він залишився без правої ступні. Можливо спрацювала протипіхотна міна. Обставини події з’ясовуються правоохоронцями.

Рятувальники закликають у разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, російські окупанти 10 серпня обстріляли село Подоли у Куп'янському районі, що на Харківщині. Внаслідок цього загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення. 

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