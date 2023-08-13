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В Харьковской области мужчина взорвался на мине: все детали

13 августа 2023 15:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Харьковской области мужчина взорвался на мине: все детали
Мина на поле. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Харьковской области 13 августа на территории садового общества пострадал мужчина, взорвавшись на взрывоопасном предмете. В результате взрыва мужчине ампутировали правую ступню.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Как известно, 13 августа в селе Русска Лозовая Дергачевской громады на территории дачного общества "Хартрон" 73-летний мужчина наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал.

В результате взрыва он получил минно-взрывную травму и был госпитализирован в больницу. Он остался без правой ступни. Возможно, сработала противопехотная мина. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранителями.

Спасатели призывают при обнаружении подозрительного предмета сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефонам "101", "102" или "112".

Напомним, российские оккупанты 10 августа обстреляли село Подолы в Купянском районе Харьковской области. В результате погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.

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